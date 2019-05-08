KADIN

8 farklı göğüs tipi ve bilmeniz gerekenler! Bakın hangi durumlarda doktora gitmeliyiz?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 08.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

Muhtemelen göğüslerin farklı boyut ve renklerde olduğunu biliyorsunuz. Peki ya meme uçlarının? Dünyada düz, içe dönük, kıllı gibi sayabileceğimiz 8 farklı türde meme ucu bulunuyor. Peki, göğüs ucu hakkında bilinmesi gerekli olan bilgiler neler, ve hangi değişiklikler kanser habercisi olabilir?

Uzmanlar, memedeki değişikliklerin çoğu zaman hamilelik, emzirme veya sadece genetiğe bağlı olmasının bir sonucu olabileceğini söylüyor. Ayrıca, göğüs kanallarının çok kısa olması veya dokunun çok sıkılaşması da değişim nedeni olabilir. Ancak, kadınların meme pozisyonunda beklenmedik değişiklikler varsa bu bir uyarı işareti olabilir.

İngiltere merkezli The Hospital Group şöyle diyor: “Göğüslerinizi her ay kontrol edin ve meme uçlarınızla ilgili farklı bir şey fark ettiyseniz ve endişeleriniz varsa, özellikle de değişiklikler devam ediyorsa veya değişmiş veya geliştiği görülüyorsa, en iyi tavsiyemiz bunu göz ardı etmemek ve doktorunuzdan tıbbi tavsiye almak en iyisidir.''

Meme uçları hakkında bilmeniz gerekenler

ÇIKINTILI

ÇIKINTILI
Çıkıntılı meme uçları tamamen normaldir ve endişelenecek bir şey yoktur. Göğüs ucunu çevreleyen koyu renkli halka küçük pembemsi, pigmentli bir alandır ve meme başının etrafında döner. Soğuk veya uyarıldığında, meme uçları sertleşebilir. Fakat görünüş olarak değişirlerse, o zaman endişelenmeniz gerekebilir.

DÜZ

DÜZ
Düz meme uçları daha az belirgindir ve çoğu zaman tüm meme ucu göğüs ucunu çevreleyen koyu renkli halka ile karışır. Soğuk hava veya uyarıldığında, meme uçları sertleşebilir.

TÜMSEKLİ

TÜMSEKLİ
Göğüs ucunu çevreleyen koyu renkli halkalarda (Areola) ufacık minik darbeler tamamen normaldir ve tüm meme uçlarında bulunur. Bunlara Montgomery bezleri denir ve bazen beyaz noktalar gibi görünürler.

ŞİŞKİN

ŞİŞKİN
Areola'nın kabarık, şişkin bir görünümde olması genellikle kalıtsal olabilen veya ergenlik sırasında hormonal değişikliklerden kaynaklanabilir. Bununla birlikte, hamilelikte veya regl döneminizde de şişkin bir görünümle karşılaşabilirsiniz. Tıpkı düz meme uçları gibi, soğuk veya uyarıldığında sertleşebilirler.

KILLI

KILLI
Tüm kadınlar ve erkekler areola üzerinde kıla sahiptir. Kıllar renk, kalınlık ve doku bakımından farklı olabilir. Bazen hamile kadınlar saçların koyulaştığını, kalınlaştığını veya büyüdüğünü fark eder ve bunların hepsi normaldir. Farklı bir doğum kontrol hapı kullanmak kıllanmaya neden olabilir. - Bunların hepsi de yüzde 100 normaldir.

İÇE DÖNMÜŞ

İÇE DÖNMÜŞ
İçe dönük meme uçlarında, meme ucu dışarı yerine içeri dönüktür. Memeleriniz hep bu şekildeyse sorun yok. Ancak meme pozisyonunda beklenmedik değişiklikler olup olmadığına dikkat edin. Örneğin batık veya içe dönük görünüyorlarsa.

BÜYÜK

BÜYÜK
Meme uçları farklı şekillerde ve boyutlarda olabilir, ancak göğüsleriniz söz konusu olduğunda “çok büyük” veya “çok küçük” diye bir şey yoktur. Meme çevresindeki dokunun büyüklüğü endişelenecek bir şey değildir.

KÜÇÜK

KÜÇÜK
Aynı şekilde, meme uçlarımızın özellikle küçük olduğunu ve göğüslerimizin büyüklüğü veya şekli ile orantılı olmadığını düşünüyor olabiliriz. Ama bu tamamen normal ve endişelenecek bir şey yok.

ANORMAL TOPAKLAR VEYA YUMRULAR

ANORMAL TOPAKLAR VEYA YUMRULAR
Meme ucundaki topaklar, çıkıntılar, koltuk altı bir hekim tarafından mutlaka kontrol edilmelidir. Ek olarak, meme uçlarından biri veya her ikisi de içine göçerse bu kanser belirtisi olabilir. Mutlaka hekiminizden randevu almalısınız. Göğüslerdeki topakların yüzde 90'ı kanserli değildir, ancak doktorunuz tarafından kontrol edilmeleri her zaman en iyisidir.
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