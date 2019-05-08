8 farklı göğüs tipi ve bilmeniz gerekenler! Bakın hangi durumlarda doktora gitmeliyiz?

Uzmanlar, memedeki değişikliklerin çoğu zaman hamilelik, emzirme veya sadece genetiğe bağlı olmasının bir sonucu olabileceğini söylüyor. Ayrıca, göğüs kanallarının çok kısa olması veya dokunun çok sıkılaşması da değişim nedeni olabilir. Ancak, kadınların meme pozisyonunda beklenmedik değişiklikler varsa bu bir uyarı işareti olabilir.

İngiltere merkezli The Hospital Group şöyle diyor: “Göğüslerinizi her ay kontrol edin ve meme uçlarınızla ilgili farklı bir şey fark ettiyseniz ve endişeleriniz varsa, özellikle de değişiklikler devam ediyorsa veya değişmiş veya geliştiği görülüyorsa, en iyi tavsiyemiz bunu göz ardı etmemek ve doktorunuzdan tıbbi tavsiye almak en iyisidir.''