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8 yaşında başladı, 50 yıldır beton yiyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 09:23 | Son Güncelleme

8 yaşında beton yemeye başlayan Nazmiye Hanım 50 yıldır bu alışkanlığı sürdürüyor. Zahide Yetiş'in programına çıkan beton yiyen kadın, hikayesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Kadın, " Bir gün o güzel toprak kokusuna, boya kokusuna dayanamadım. Bir parça kopardım. Çocukken o şekilde duvar yemeye başlamış oldum.Hep yedim, hep yedim" dedi

Show TV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Zahide Yetiş'in yaptığı Zahide Yetiş'le programına katılan 50 yıldır beton yiyen kadın izleyicilerin ağzını açık bıraktı.

'BOYA KOKUSUNA DAYANAMADIM'

İlk ne zaman beton yediği hakkında bilgi veren beton yiyen kadın, hikayesini anlatarak, "8 yaşında beton yemeye başladım. Babam inşaat yapıyordu. Bir gün o güzel toprak kokusuna, boya kokusuna dayanamadım. Bir parça kopardım. Çocukken o şekilde duvar yemeye başlamış oldum.Hep yedim, hep yedim. Fakat ailem hiç görmediler. Çok tatlı geliyor bilmiyorum. Ekmek su gibi arıyorum. Beton yerken dişlerim kırılıyor. Ama vücudum istiyor. Belirli yerlere beton koyuyorum. Yastığımın altına cebime, her yere saklıyorum. Çünkü çocuklarım ve eşim betonları atıyor. Çocuklarıma kötü örnek olmak istemediğim için çocuklarımdan ve eşimden gizli gizli yedim." dedi.

"ORGANİK BETON YİYORUM"

Organik beton dışında hazır beton yiyemediğini ifade eden kadın, "Beton bulamadığım zaman çatıya çıkıp oradan kopartıyorum. Genelde organik beton yiyorum. Diğer betonları yiyemiyorum. Her gün bir kibrit kutusu kadar yiyorum. Ağzım ile betonu un gibi eziyorum. Evin her yerine beton saklıyorum. Bana göre beton altından daha değerli." dedi.

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beton yiyen kadın beton zahide yetiş

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
enflasyondan'dır :)
afiyet olsun
çalışmasına gerek yok ekmek derdi yok :)
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