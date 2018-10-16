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8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

1950 yılında keşfedilip 2010 yılında suya gömülen Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, 8 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta Ağalarobası Mahallesi kırsalında yer alan Arkeoloji Parkı Tahtaköprü Barajı'nda suyun yükselmesiyle ortadan kaybolmuştu. Baraj suyunun çekilmesiyle tekrar gün yüzüne çıklan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı'nda suyun oluşturacağı erozyonun önlenmesi için taşlarla doldurulmuş çelik kafesler yapıldı.

Turizme kazandırılmak istenen bölgede 2009-2010 yılları arasında Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İtalya Bologna Üniversitesi işbirliğiyle Dr. Nicolo Marchetti başkanlığında kazı çalışmaları yürütülmüş, ardından ziyarete açılmıştı. Taş dolu çelik kafeslerle koruma altına alınan bölgeyle ilgili konuşan arkeolog Mustafa Kemal Şahin, 'Suyun çekilmesiyle baraj alanı içinde yer alan bölgedeki toprakta çatlaklıklar ve beyazlaşan taşları görülüyor' dedi.

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 1950 yılında keşfedilip 2010 suya gömülen Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, Tahtaköprü Barajı’nda suyun çekilmesiyle 8 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı.
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İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta Ağalarobası Mahallesi kırsalında 1950 yılında yapılan araştırmada Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı keşfedildi. 2009-2010 yıllarında Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İtalya Bologna Üniversitesi işbirliğiyle Dr. Nicolo Marchetti başkanlığında yapılan kazı çalışmasıyla Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı turizme açıldı.
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Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, 2010’da Tahtaköprü Barajı’ndaki suyun yükselmesiyle su altında kaldı. Park, baraj suyunun çekilmesiyle 8 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıktı. O dönem baraj suyunun neden olduğu erozyonun önlenmesi amacıyla yapılan içi taşlarla doldurulmuş çelik kafeslerin de görüldüğü bölgede turizme kazandırılacak.
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8 YIL SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

8 YIL SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
8 yıl sonra baraj suyunun çekilmesinin ardından Taşlıgeçit Arkeolojik Parkın gün yüzüne çıktığını belirten arkeolog Mustafa Kemal Şahin, "Suyun çekilmesiyle baraj alanı içinde yer alan bölgedeki toprakta çatlaklıklar ve beyazlaşan taşları görülüyor" dedi.
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Gaziantep islahiye taşlıgeçit Arkeoloji Parkı Tahtaköprü Barajı

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