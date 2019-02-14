KADIN

80 binde bir görülen mucize! Amniyotik kesede doğan bebeğin inanılmaz anları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 14.02.2019 09:08 | Son Güncelleme

Noah Valasco ile tanışın. Çünkü o 80 binde bir görülen bir doğum mucizesiyle dünyaya geldi. Amniyotik kese içinde doğan Noah'ın kese içinde dil çıkarması ve surat asması bakın fotoğrafçı Jana Brasil'in objektifine nasıl yansıdı.

80 binde bir görülen mucize! Amniyotik kesede doğan bebeğin inanılmaz anları

Amniyotik kese, bebeği rahimde tutan sıvıyla doludur; akciğerlere, sindirim sistemine ve kas-iskelet sisteminin gelişmesine yardımcı olur.

2

Plasenta zarlarının meydana getirdiği ve bebeğe oksijen sağlayan bu kese doğumdan önce yırtılır ve amniyos sıvısı boşalır.

3

Ancak, bebek Noah kafasını çevreleyen kese ile doğunca ortaya olağanüstü bir görüntü çıktı. Neyseki bu durum tamamen zararsızdı.

4

Brezilya'nın Vila Velha şehrinde yaşanan 80 binde 1 görülen bu doğum mucizesi sosyal medyanın en çok paylaşılan fotoğraflarından biri oldu.

5

3 kilo 400 gr ağırlığında doğan Noah'ın sağlık durumuysa gayet iyi.

6

34 yaşındaki anne Monyck Valasco,'' Doktorların ve hemşirelerin yüz ifadelerini anlamaya çalşıyordum. Çok heyecanlılardı. Yüzlerine bakıyor, korkuyordum. Bir şeylerin ters gittiğini düşünüyordum. Ancak bu doğum anının tarifsiz olduğunu, yaşadığım şeyin bir mucize olduğunu söylediler. Dünyanın dört bir yanından insanlar şimdi bebeğimin fotoğrafını paylaşıyor. Gerçekten bir mucize'' diye konuşuyor.

9

AMNİYOTİK KESE NEDİR?

Amniyotik kese, rahim içinde gelişen bebeğin etrafında plasenta zarlarının meydana getirdiği kesedir. Amnios kesesini renksiz ve hafif bulanık bir sıvı olan amnios sıvısı doldurur. Normalde doğumdan önce bu kese yırtılır ve amniyos sıvısı boşalır. Doğumdan önce gelen ve halk arasında “suyu gelmek” tabiri ile anlatılan şey amniyotik keseden çıkan sıvıdır. Nadiren de olsa amniyotik kese bazen hiç parçalanmaz ve doğum bu şekilde gerçekleşebilir. Genellikle vaktinden önce gerçekleşen doğumlarda yani prematüre doğumlarda meydana gelir.

8

10

12

Sevgililer Günü hediyesi arayanlara...


PARTNERÇıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!Çıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!
Her babanın bilmesi gerekiyor! Araştırmaya göre...Her babanın bilmesi gerekiyor! Araştırmaya göre...
Prematüre bebek annelerine 10 tavsiyePrematüre bebek annelerine 10 tavsiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Noah Valasco amniyotik kese içinde doğum

En Çok Okunan Haberler

Bütün parasını bunun için harcadı

Bütün parasını bunun için harcadı

Kırmızıgül'ün avukat eşi, kayınvalidesinin avukatlığını yaptı

Kırmızıgül'ün avukat eşi, kayınvalidesinin avukatlığını yaptı

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

bu helvayı yapmak için kar yağmasını bekliyorlar!

bu helvayı yapmak için kar yağmasını bekliyorlar!

Çalışanlardan itiraf var: Fast food restoranlarında asla sipariş etmemeniz gereken 6 şey

Çalışanlardan itiraf var: Fast food restoranlarında asla sipariş etmemeniz gereken 6 şey

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

O özellik daha anne karnında belli oluyor

O özellik daha anne karnında belli oluyor

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilime göre babalar kızlarının yaşamlarında oldukça etkili! Güçlü bir kadın olmak için...

Her babanın bilmesi gerekiyor! Araştırmaya göre...

Bebeği sallayarak uyutmak zararlı mı? İşte bilimsel açıklama

Bebeği sallayarak uyutmak zararlı mı? İşte bilimsel açıklama

Şaşkına çeviren yöntem! Küçük kızını 45 kiloluk Pitbull cinsi köpekle yatıran baba tepki topluyor

Kızını Pitbull cinsi köpekle yatıran baba tepki topluyor!

Dünya bunu konuşuyor! Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor

Dünya bunu konuşuyor! Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor

Prematüre bebek annelerine 10 tavsiye

Prematüre bebek annelerine 10 tavsiye

Bebeğinin hastalığı için vibratör kullanan anne viral oldu

Bebeği için vibratör kullandı sosyal medyada viral oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.