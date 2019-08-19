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80’li yılların efsanesi He-Man geri dönüyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 19.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

'Gölgelerin gücü adına, güç ben de artık' sözleriyle hafızalara kazınan, 1980'lerin popüler çizgi filmlerinden He-Man, Netflix dizisi olarak ekrana dönmeye hazırlanıyor.

80’li yılların efsanesi He-Man geri dönüyor

Clerks, Chasing Amy ve Jay and Silent Bob gibi yapımlara imza atan Kevin Smith, Netflix’te yayınlanacak bir He-Man anime serisi hazırlığında.

Masters of the Universe: Revelation ismini taşıyacak seri, 1980’lerde yayınlanan ve Mattel oyuncaklarının dünya çapında fenomenleşmesini sağlayan çizgi dizinin olay örgüsünde çözülmemiş kimi detaylara yoğunlaşacak. Anime serisi hakkında açıklamalarda bulunan Smith, “Çocukken görmek istediğiniz Masters of the Universe hikâyesi” sözleriyle her zamanki gibi iddialı yorumlarda bulundu. Mattel TV ve Netflix yapımcılarının bu projede kendisine tüm Universe sırları için güvenmesinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Smith, animasyon klasiğinin belki de He-Man ve Skeletor arasındaki final savaşını anlatmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

He-Man dizisinin senaryosunu Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) ve Marc Bernardin (Alphas) gibi başarılı isimler kaleme alacak. Netflix ise dizinin varlığını duyurdu ancak dizinin seyircilerle ne zaman buluşacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

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Gölgelerin gücü adına, güç ben de artık He-Man Kevin Smith Netflix

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