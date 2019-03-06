800 yıllık köy turist akınına uğruyor

Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere olmak üzere, diğer Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapan Sarıhacılar Mahallesi'nde bulunan 300-400 yıllık düğmeli evler, tarihi cami ve tarihi göç yolu, misafirlerin öncelikli uğrak yeri oldu.

800 yıllık Sarıhacılar köyü

Geçtiğimiz yıl Akseki bölgesine yaklaşık 50 bin yabancı ziyaretçi getirdiklerini söyleyen Faruk Boztaş, "Bu yıl ise bu sayının daha fazla olmasını bekliyoruz.

Geçen yıla göre bu yıl erken rezervasyonlara göre rakamlar yüzde 30-40 civarında artış göstermektedir. Bu da bizi mutlu ediyor.

Türk turizmi ve bu bölgenin turizmden iyi şekilde nasipleneceğini düşünüyoruz" diye konuştu.