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    4. 9 kadınla aynı anda evlenerek dünya basınında geniş yankı uyandıran fenomenin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! 4 karısı da boşandı...

    9 kadınla aynı anda evlenerek dünya basınında geniş yankı uyandıran fenomenin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! 4 karısı da boşandı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.09.2024 11:04
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    Arthur O' Urso isimli bir sosyal medya fenomeni geçtiğimiz yıllarda aynı anda 9 kadınla evlenerek dünya basınında kendisine bir hayli geniş yer bulmuştu. Ancak fenomen ismin üzerinde son günlerde kara bulutlar dolaşıyor. Çünkü O'urso'nun eşleri bir bir onu terk etmeye başladı. 4 eşinin de ayrılmasından sonra geriye kalan 5 eşinden kimseyi kaybetmek istemediğini söyleyen fenomen isim, "Programı gözden geçireceğim" dedi.

    9 kadınla aynı anda evlenerek dünya basınında geniş yankı uyandıran fenomenin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! 4 karısı da boşandı...

    Geçtiğimiz yıllarda Brezilya'da gerçekleşen bir düğün töreniyle 9 kadınla aynı anda evlenen Arthur O' Urso isimli bir sosyal medya fenomeni dikkatleri üzerine çekmişti. Kendisini çok eşliliğin temsilcisi olarak savunan O'Urso son zamanlarda birkaç ayrılık yaşadı. 4 eşinin özgür aşktan ayrılmasından sonra fenomen isim hayatını sorgulamaya karar verdiğini söyledi.

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    Brezilyalı fenomen ayrılığın kendisini üzdüğünü dile getirerek, "Bir eşimi kaybetmek, bir parçamı kaybetmek gibiydi ancak hayat devam ediyor. Şimdi, 5 eşimle mutlu hayatıma devam edeceğim. Bazen kalbimin bir sınırı olup olmadığını merak ediyorum ama şimdilik beş eş yeterli." dedi.

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    sosyal medya fenomen
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