9 kadınla aynı anda evlenerek dünya basınında geniş yankı uyandıran fenomenin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! 4 karısı da boşandı...

Geçtiğimiz yıllarda Brezilya'da gerçekleşen bir düğün töreniyle 9 kadınla aynı anda evlenen Arthur O' Urso isimli bir sosyal medya fenomeni dikkatleri üzerine çekmişti. Kendisini çok eşliliğin temsilcisi olarak savunan O'Urso son zamanlarda birkaç ayrılık yaşadı. 4 eşinin özgür aşktan ayrılmasından sonra fenomen isim hayatını sorgulamaya karar verdiğini söyledi.

Brezilyalı fenomen ayrılığın kendisini üzdüğünü dile getirerek, "Bir eşimi kaybetmek, bir parçamı kaybetmek gibiydi ancak hayat devam ediyor. Şimdi, 5 eşimle mutlu hayatıma devam edeceğim. Bazen kalbimin bir sınırı olup olmadığını merak ediyorum ama şimdilik beş eş yeterli." dedi.