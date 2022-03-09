9 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 9 Mart 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 9 Mart 2022 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklerken, geri sayım sona erdi. Peki 9 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

9 MART ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Bir önceki çekiliş Cumartesi günü yapılmıştı. 9 Mart çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı. İşte 9 Mart Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz:

https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

