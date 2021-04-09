9 Nisan burç yorumları | 9 Nisan burçlarda ne oluyor?

9 Nisan burç yorumlarında Yengeç burcuna bugün çok iyi gelecek. Kova burcu ise para konularında dikkat çekerken, İkizler burcu biraz daha kariyer odaklı günü planlayacak. Boğa burcu ilişkilerde karşılıklı bir çatışmaya girebilir. Sakin kalmanızda fayda var. 9 Nisan’da Ay, Balzamik Ay fazında ilerliyor. Bugün konuların üzerine gitmek yerine, onları akışına bırakmamız çok daha iyi olacaktır. İlişkilerimizde çatışmalar yaşayabiliriz bu sebeple sakin olmamız çok önemli. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün sezgileriniz daha güçlü çalışacak. Olayların iç yüzünü, arka planınını daha iyi göreceksiniz. Sağlıkla ilgili destekler, ilaç desteği ve hastane ziyareti gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün arkadaşlık ilişkileri ve sosyal çevrede sürpriz durumlar olabilir. Bazı arkadaşlarınızdan daha farklı tavırlar görebilirsiniz. Finansal konularda ise riskli yatırımlarla ilgilenebilirsiniz.