9 Şubat 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 9 Şubat - 13 Şubat İstanbul'da hava durumu...

9 Şubat 2022 Çarşamba gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıkları iç ve batı 4 ila 8 derece azalacak, doğu kesimlerde ise 1 ila 3 derece artış gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar 9 Şubat 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 9 Şubat 2022 Çarşamba hava durumu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden, güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUŞ °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

MARDİN °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; bugün hava sıcaklıkları; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...





