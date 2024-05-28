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Barış buluşması kanlı bitti! Sokak ortasında döner bıçağı ile saldırdı

28.05.2024 17:15
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Konya'da sokak ortasındaki tartışma, kanlı bitti. Konuşup anlaşmak için bir araya gelen husumetliler, önce küfürleşti, sonra birbirine girdi. Husumetli şahıslardan biri, diğerini sokak ortasında döner bıçağı ile kovaladı. Öfkeli şahıs, husumetlisini döner bıçağıyla bacağından yaralayıp kaçtı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Barış buluşması kanlı bitti! Sokak ortasında döner bıçağı ile saldırdı

Dehşete düşüren olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Ulular Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden yaşadıkları bir tartışma sebebiyle aralarında husumet bulunan S.E. ile Y.İ. konuşup sorunu çözmek için buluşmaya karar verdi. Ulular Sokak'taki parkın yanında buluşan ikili ve yanlarında bulunanlar konuştukları sırada küfürleşme yaşandı.

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DÖNER BIÇAĞIYLA YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Y.İ. parkta bulunan kamelyanın üzerine sakladığı döner bıçağını alarak S.E.'yi kovalamaya başladı. S.E. kaldırıma adım attığı sırada Y.İ. döner bıçağını bacağına vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. S.E. kaldırıma düşerken çevredekiler yardıma koştu.

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SALDIRGAN YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ilk ifadesinde, "Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde tartıştık, konuşup anlaşmak üzere sokak üzerinde buluştuk. Küfürleşme sonrasında olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı açılardan kaydedilen görüntülerde şüpheli ile yaralının tartıştığı, tartışma sırasında şüpheli Y.İ.'nin parka giderek kamelyadan döner bıçağını alarak koşması, şüpheliyi kovalayıp bacağına vurması yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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