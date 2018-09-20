9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetinde, ikokul 3. sınıfa giden bir erkek çocuk yanlışlıkla sünnet edildi ve ailesi durumu polise bildirdi.

Amerikan Newsweek dergiinin haberine göre; Güney Afrika'nın, erkeklerin sünnet olmasını HIV virüsüne yakalanma riskini azalttığı için sünneti teşvik ettiği belirtildi. 18 yaşından küçük olan erkeklerin ise ailelerin onayı dahilinde sünnet edildiği ifade edildi.

Yanlışlıkla sünnet edilen çocuğun vasisi ve teyzesi Gugu Hlengwa, sünnet için bir onay formunun geldiğini fakat ailenin sünneti onaylamadığını belirtti. Ailenin, çocuğun sünnet edildiğini sağlık görevlilerinin evlerine geldiği sırada öğrendikleri ifade edildi. Ailenin, çocuklarının yanlışlıkla sünnet edilmesi üzerine dava açtığı belirtildi.

