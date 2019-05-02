HABER

9 yaşındaki çocuk yolda bulduğu parayı zabıta amirine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Günyüzü ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk, örnek bir davranışla yolda bulduğu parayı zabıta amirine teslim etti.Günyüzü ilçesinde 9 yaşındaki Esile Oruç, sabah okula giderken yolda bulduğu parayı alıp babası Ali Oruç’a götürdü ve ne yapılması gerektiğini sordu.

9 yaşındaki çocuk yolda bulduğu parayı zabıta amirine teslim etti

Günyüzü ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk, örnek bir davranışla yolda bulduğu parayı zabıta amirine teslim etti.
Günyüzü ilçesinde 9 yaşındaki Esile Oruç, sabah okula giderken yolda bulduğu parayı alıp babası Ali Oruç’a götürdü ve ne yapılması gerektiğini sordu. Babasının yönlendirmesiyle Günyüzü Belediyesi Zabıta Amiri Hasan Say’ın yayına gelen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Esile Oruç, bin 450 lirayı zabıta amirine teslim etti. Zabıta Amiri Say küçük Esile’ ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Tarihi Boğazkesen Köprüsü restore edilmezse yok olacakTarihi Boğazkesen Köprüsü restore edilmezse yok olacak
Öğrenciler proje ödevleri için motorlu araç ürettiÖğrenciler proje ödevleri için motorlu araç üretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz paylaşımı: Rahatsız olanlar...

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz paylaşımı: Rahatsız olanlar...

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuklar Selim ve Barış bulundu!

Ve iyi haber geldi! Selim ve Barış bulundu

Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!

Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!

Terör operasyonunda gözaltına alındı 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Gözaltına alındı 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Şans Topu sonuçları 1 Mayıs: İşçi bayramında 1 kişiye müjde!

1 kişiye müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.