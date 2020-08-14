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90 yaşındaki Hüseyin dededen 10 gündür haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 20:59 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki yaşlı adam yaklaşık 10 gündür aranıyor. Kayıp olarak aranan yaşlı adam bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamadı.

90 yaşındaki Hüseyin dededen 10 gündür haber yok

Olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki Hüseyin Daştan yaşadığı evinden, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde ayrıldığı belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ailesinin haber alamaması üzerine Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Hüseyin Daştan (90) Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Jandarma, AFAD, AKUT, DAK, İHH ve TRAC ekipleri şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirterek arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı. (İHA)

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