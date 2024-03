96. Akademi Ödülleri için heyecan dorukta! Oscar 2024 hakkında merak edilenler

Oscar 2024'ün heyecanı Hollywood'da doruk noktasına ulaştı! Bu yılın adayları arasında birbirinden etkileyici performanslar ve göz alıcı yapımlar bulunuyor.

Kim Kardashian'ın hazırlıklarıyla ilgili gelen haberler de kırmızı halıda büyük bir heyecan yaratıyor. Kris Jenner'ın saçları üzerinde çalışırken Jennifer Aniston'ın kuaförü Chris McMillan'ın yardımını alması da dikkat çekiyor. Ayrıca, Blanca Blanco'nun Oscar gecesi için hazırlıkları ve paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Ödül gecesinde kimin kazanacağı merakla beklenirken, film severler adaylar arasından favorilerini seçmekte zorlanıyor.

En iyi film dahil 13 adaylığı bulunan Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer"ın bu yılki törene damga vurması bekleniyor. Oppenheimer'ı Yorgos Lanthimos'un Poor Things adlı filmi 11 adaylıkla takip ediyor.

OSCAR ADAYLARI HANGİLERİ?

Oscar adayları arasında yer alan filmlerin listesine göz atmak için aşağıya bakabilirsiniz:

American Fiction

Anatomy of A Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest