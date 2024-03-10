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96. Akademi Ödülleri için heyecan dorukta! Oscar 2024 hakkında merak edilenler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 20:33
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Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan 96. Akademi Ödülleri'nde, film endüstrisinin en büyük başarıları ödüllendirilecek. Adaylar arasında Barbie ve Oppenheimer gibi merakla beklenen yapımlar yer alırken, Jimmy Kimmel bu yıl dördüncü kez sunuculuk koltuğuna oturacak.

96. Akademi Ödülleri için heyecan dorukta! Oscar 2024 hakkında merak edilenler

Oscar 2024'ün heyecanı Hollywood'da doruk noktasına ulaştı! Bu yılın adayları arasında birbirinden etkileyici performanslar ve göz alıcı yapımlar bulunuyor.

Kim Kardashian'ın hazırlıklarıyla ilgili gelen haberler de kırmızı halıda büyük bir heyecan yaratıyor. Kris Jenner'ın saçları üzerinde çalışırken Jennifer Aniston'ın kuaförü Chris McMillan'ın yardımını alması da dikkat çekiyor. Ayrıca, Blanca Blanco'nun Oscar gecesi için hazırlıkları ve paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Ödül gecesinde kimin kazanacağı merakla beklenirken, film severler adaylar arasından favorilerini seçmekte zorlanıyor.

Ekran Alıntısı

En iyi film dahil 13 adaylığı bulunan Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer"ın bu yılki törene damga vurması bekleniyor. Oppenheimer'ı Yorgos Lanthimos'un Poor Things adlı filmi 11 adaylıkla takip ediyor.

GHGHGHGHG

OSCAR ADAYLARI HANGİLERİ?

Oscar adayları arasında yer alan filmlerin listesine göz atmak için aşağıya bakabilirsiniz:

American Fiction
Anatomy of A Fall
Barbie
The Holdovers
Killers of the Flower Moon
Maestro
Oppenheimer
Past Lives
Poor Things
The Zone of Interest

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