97 milyon nüfuslu ülkede koronadan ölen yok

CNN’in haberine göre, dünyada koronavirüs salgını ile başarılı mücadele eden Asya ülkelerine bakıldığında, Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong dikkat çekiyor. Ancak gözden kaçan bir başarı hikayesi var: Vietnam.

97 milyonluk bir nüfusa sahip ülkede Covid-19 nedeniyle resmi açıklamalara göre şu ana kadar Covid-19’dan hiç ölüm gerçekleşmedi ve pandeminin başlangıcından bu yana sadece 328 onaylanmış vaka bildirildi.

HER 10 BİN KİŞİYE 8 DOKTOR DÜŞÜYOR

Vietnam, bölgede diğerlerine göre çok daha az gelişmiş bir sağlık sistemine, sahip düşük- orta gelirli bir ülke olduğu için bu durum çok daha dikkat çekici hale geliyor. Dünya Bankası'na göre, ülkede her 10 bin kişiye sadece 8 doktor düşüyor.

Üç hafta süren ülke çapındaki karantinanın ardından Vietnam, Nisan ayı sonlarında sosyal mesafe kurallarını kaldırdı. 40 günden fazla süredir herhangi bir Covid-19 vakası bildirmedi. İşletmeler ve okullar yeniden açıldı ve ülkede hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Vietnam'ın resmi rakamları gerçek olamayacak kadar iyi görünebilir. Ancak, Vietnam hükümeti tarafından Covid-19 hastalarını tedavi etmek için belirlenen ana hastanelerden birinde çalışan bulaşıcı hastalık doktoru olan Guy Thwaites, sayıların gerçeklerle örtüştüğünü aktardı.