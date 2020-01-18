97 yaşında hayatını kaybetti! İşte Rahşan Ecevit'in son isteği (Rahşan Ecevit kimdir?)

DSP Genel Başkan Önder Aksakal, yaptığı açıklamada Rahşan Ecevit'in son isteğiyle ilgili "En büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Rahşan Ecevit’in Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar olacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz" dedi.

Rahşan Ecevit'in son isteği

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya GATA'dan yaptığı açıklamada, "Son dönemde durumunun biraz daha ağırlaştığı ifade ediliyordu. Tüm partilerden GATA'ya giden isimler var. Süreçle ilgili bilgi alıyorlar. Bir süredir hem tedavisi hem yaşının ilerlemesi nedeniyle uzun süredir kameralardan uzaktı. Cenazesi yetişirse yarın olacak, pazar gününe de kalabilir. Geniş kapsamlı ve geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

DSP GENEL BAŞKANI DUYURDU: EN BÜYÜK ARZUSU... DSP Genel Başkan Önder Aksakal, Rahşan Ecevit'in vefatıyla ilgili canlı yayına bağlanarak "Hepimizin başı sağ olsun. Uzunca zamandır Rahşan Ecevit, GATA’da tedavi görmekteydi. Belli bir yaşa gelmişti. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye’ye çok fazla hizmetler vermişti. Tüm camiamız adına Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Rahşan Ecevit DSP’nin yapısını ve kültürünün oluşmasına katkı koymuş bir siyasetçiydi Uzun zamandır süreci biz yakından takip ediyoruz. 1 yıllık zaman içerisinde sağlığı açısından önemli bir dönem yaşandı, yaşlılığının da verdiği olumsuzluklar sebebiyle kurtaramadık. Türkiye siyasetine gerçekten çok önemli katkıları olmuş bir siyaset anlayışının kurgulayıcısıydı Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit.

'KARARI CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMETİMİZ VERECEK' En büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Rahşan Ecevit’in Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar olacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz. Onlarda buna uygun görürse Bülent Ecevit ile aynı yerde gömülmesi talebimiz var.Henüz kardeşine de bu bilgi sunulmadı çünkü o da belirli bir yaşta doktor kontrolünde bu durum kendisine aktarılsın istiyoruz." dedi.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR? Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa’da dünyaya geldi.

Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanıdır.1946’da Bülent Ecevit ile evlendi.

Aslen Selanik’ten Şebinkarahisar’a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit’in, babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral’dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP’nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.Yazdığı Pülümür’de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.