A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..

Buzdolabına her zaman ihtiyaç duyarız. Aldığımız sebze ve meyvelerin taze kalmasını sağlaması, paketli gıdaları uzun süre saklayabilmesi ile hayatımızda hayati önem taşıyan bir eşya olur. Ancak bir süre sonra buzdolabını temizlememiz gerekir. İçerisi dağılır, kirlenir. Dışında su lekeleri, yağ lekeleri oluşur. Vereceğimiz ufak ipuçları ile hem buzdolabının içi hem de dışı temiz ve ferah olacak.
Buzdolabını evde sürekli kullanırız. Bu nedenle sürekli içi dağılır ve kirlenir. Bazı ufak dokunuşlarla kirlerden kolayca kurtulabilirsiniz. İşte buzdolabınızı baştan aşağıya temizleme yöntemi:
Buzdolabını temizlemek için öncelikle fişini çekerek kapatmalısınız. Buzdolabı çalışır durumdayken kapağını uzun süre açık tutmak ısı dengesinin bozulmasına sebep olur. Bu yüzden fişini çekmeyi unutmayın!
Buzdolabının fişini çektikten sonra detaylı temizlik yapabilmek için içerisini boşaltın. Buzdolabında hiçbir ürün yokken temizliği daha kolay olur değil mi? Hazır ürünleri boşaltırken tarihi geçen, bozulmuş yiyecek ve ilaçlardan da kurtulabilirsiniz.
İçerisini boşalttığınız buzdolabının raflarını ve çekmecelerini de çıkarın. Bu şekilde buzdolabının her yerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Şimdi bir teknenin içerisinde temizlik yapmak için bir karışım hazırlamalısınız. Tekneyi ılık su ile doldurun. Ilık su kirlerin çözünmesine yardımcı olur. Suyun içerisine 1 tatlı kaşığı karbonat ile beyaz sirke koymalısınız. Karbonat sildiğiniz yerlerin beyazlamasını sağlarken beyaz sirke kirlerin daha kolay sökülmesini sağlar. Eğer iki üründen biri elinizde bulunmuyorsa birinin miktarını artırarak da koyabilirsiniz.
Hazırladığınız suyun içerisinde temizlik bezini iyice yıkayın ve buzdolabının içini bu bezle silin. Ardından aynı suda yıkadığınız bez ile buzdolabının dışını da silebilirsiniz. Bu aşamada mikrofiber bez tercih etmenizi öneririz. Buzdolabınızın çizilmesini önler.
Buzdolabını silme işi bittikten sonra içerisinden çıkardığınız raf ve çekmeceleri de yine bu bezle silebilirsiniz. Ardından bu parçaları çeşmenin altından iyice durulayın.
Buzdolabının içerisini 15-20 dakika kadar kurumaya bırakabilirsiniz ya da kuru bir bezle silebilirsiniz.
Ardından içerisinden çıkardığınız rafları tek tek buzdolabına yerleştirin. İsterseniz raflarınızın üzerine kaymaz örtü ya da kağıt havlu serebilirsiniz. Buzdolabının içerisinin daha temiz kalmasını sağlar. Herhangi bir şey döküldüğünde kağıt havluyu çöpe atarak kurtulabilirsiniz.
Ürünleri yerleştirdikten sonra ufak bir çay tabağına biraz karbonat koyun. Bu karbonatı buzdolabının içerisinde bir köşeye yerleştirin. Karbonat, buzdolabının içerisindeki kötü kokuları önler. Bu şekilde temizleme aralığını da daha geniş tutabilirsiniz.
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