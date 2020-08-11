A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..

Buzdolabına her zaman ihtiyaç duyarız. Aldığımız sebze ve meyvelerin taze kalmasını sağlaması, paketli gıdaları uzun süre saklayabilmesi ile hayatımızda hayati önem taşıyan bir eşya olur. Ancak bir süre sonra buzdolabını temizlememiz gerekir. İçerisi dağılır, kirlenir. Dışında su lekeleri, yağ lekeleri oluşur. Vereceğimiz ufak ipuçları ile hem buzdolabının içi hem de dışı temiz ve ferah olacak.

BUZDOLABINIZ DOĞRU TEMİZLİK İLE YENİ GİBİ GÖZÜKSÜN

Buzdolabını evde sürekli kullanırız. Bu nedenle sürekli içi dağılır ve kirlenir. Bazı ufak dokunuşlarla kirlerden kolayca kurtulabilirsiniz. İşte buzdolabınızı baştan aşağıya temizleme yöntemi: