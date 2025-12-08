Çamaşır makinelerinde en çok karşılaşılan problemlerden biri sıkma aşamasında ses seviyesinin aşırı yükselmesidir. Sıkma işleminde tambur çok daha hızlı döndüğü için makine doğal olarak daha fazla titreşim üretir. Makineden gelen ses yüksek tonda, vurmalı ya da sürtünme şeklinde bir gürültü olduğunda işin rengi değişebilir. Bu sorunu yaşayan birçok kullanıcı sıkma işlemi esnasında ortaya çıkan bu ses sonucunda ne yapması gerektiğini araştırır.

Çamaşır makinesi sıkma sırasında çok fazla ses çıkarıyor, ne yapmalıyım? Nasıl düzeltilir?

Çamaşır makinesinin sıkma sırasında normalden çok daha fazla ses çıkarması çoğu zaman makinenin çalışmasına bağlı olan birkaç nedene dayanabilir. Gündelik kullanımda fark edilmese de yükleme şekli, zemin durumu, filtre temizliği ya da nakliye vidalarının doğru şekilde sökülmemesi gibi etkenler makinenin titreşimini artırarak rahatsız edici gürültülere yol açabilir. Bu sorun çoğunlukla makinenin mekanik arızası değil kullanım şeklinden kaynaklanır.

Sıkma esnasında çamaşır makinesinden çok fazla ses gelmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Dengesiz yükleme

Makinede oluşan sesin sebeplerinden ilki çamaşırların iç tamburda eşit şekilde dağılmamasıdır. Tek bir büyük parça yüklemek örneğin bir battaniye ya da yorgan kılıfı makinenin sıkma aşamasında dengesizce dönmesine neden olur

Tambur kapasitesinin çok altında ya da çok üstünde olması da makinenin ağırlık dengesini bozan bir durumdur. Tamburun dönerken çok fazla sallanmasına ve makinenin gövdesine çarparak ses çıkarmasına yol açar. Bu tür sorunları önlemek için çamaşırları programa uygun miktarda ve eşit dağıtarak yerleştirmek gerekmektedir. Bilhassa büyük parçaları tek başına yıkamamaya özen gösterilmelidir.

2. Zemin uygunsuzluğu ve yanlış ayak ayarı

Sıkma sırasında titreşimlerin arması makinenin bulunduğu zeminin yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Makine sert ve düz bir yüzeyde çalışmalıdır. Makinenin altında ya da yumuşak bir yüzey bulunması makaslama hareketlerine sebep olur ve yüksek ses çıkarır. Zemin uygunsa bile makinenin ayaklarının doğru ayarlanmaması da cihazın bir köşeye yük bindirmesine yol açabilir.

Makinenin alt ön kısmındaki ayarlanabilir ayaklar cihazın dengede durmasını sağlar. Bu ayaklar elle çevrilerek makinenin sallanmadan ve sabit bir şekilde durması sağlanabilir. Ayar doğru yapıldığında sıkma sırasında oluşan gürültü de fark edilir şekilde azalacaktır.

3. Kirli filtre

Makinenin ön kısmında bulunan filtre bölümünde zamanla düğme, tüy ve bozuk para gibi kalıntılar birikebilir. Bunlar suyun akışını zorlaştırır ve sıkma anında pompanın zorlanmasına neden olur. Pompanın zorlanması da makineden alışılmadık sesler çıkmasıyla sonuçlanır.

Filtrenin temizlenmesi için öncelikle makinenin fişi çekilerek güvenliğin sağlanması gerekir. Ardından filtre kapağının altına su birikmesine karşı bir kap yerleştirilmelidir. Kapağın saat yönünün tersine çevrilerek açılmasıyla filtre çıkarılır ve tüm kalıntılar temizlenir. Temizlik sonrası filtre yerine oturtulup sıkıca kapatılmalıdır.

4. Nakliye vidalarının çıkarılmaması

Yeni alınan çamaşır makinelerinde arka kısımda tamburu sabit tutmak için 4 ya da 5 adet nakliye vidası bulunur. Bu vidalar sökülmeden makine kullanılırsa sıkma sırasında tambur serbest hareket edemediği için şiddetli bir ses çıkaracaktır.

Uygun aletlerle bu vidaların çıkarılması ve boş kalan yerlere paket içinden çıkan plastik tıpaların takılması gerekmektedir. Bu sayede sıkma işlemi esnasında çıkan ses de yok olacaktır.