ŞOK'a LG klima geliyor! 22 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 22 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında beyaz eşyadan pratik ev yaşam gereçlerine, mobilyadan gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

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