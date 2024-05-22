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  4. ŞOK'a LG klima geliyor! 22 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a LG klima geliyor! 22 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
21.05.2024 17:41
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ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı heyecanla bekleyen buraya! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 22 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta neler var diye merak edenler için ŞOK Haftanın Fırsatları'nı sizin için içeriğimizde bir araya getirdik. Gelin, keşfedelim.

ŞOK'a LG klima geliyor! 22 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 22 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında beyaz eşyadan pratik ev yaşam gereçlerine, mobilyadan gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Çantalı piknik örtüsü 169 TL!

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Bioblas Botanicoils Sarımsak Şampuanı'nda %40 indirim

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Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirimler var

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LG Dualcool Plus 18000 BTU A++ Inverter WiFi Duvar Tipi Klima 35.999 TL!

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