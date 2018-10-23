"AA İstanbul Photo Awards 2018" sergisi BM Genel Merkezi'nde açıldı

Bu sene yarışmaya 125 ülkeden yaklaşık 37 bin fotoğraf başvurusu olduğunu ve jüri değerlendirmesi sonucunda 22 ülkeden 27 fotoğrafçının ödüllendirildiğini ifade eden Özkaya, "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Reuters için Bangladeş'te çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafıyla Damir Sagolj'un kazandığını belirtti.

Ayrıca, 8 kategoride ödül verilen yarışmada kazanan fotoğrafların uluslararası basında geniş yer bulmaya devam ettiğini vurgulayan Özkaya, "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olan ve serginin açılışına da katılan Marcus Yam'ı tebrik etti.

İstanbul Photo Awards'un 4 yıl gibi kısa bir sürede dünyaca bilinen prestijli bir yarışma haline gelmesinden mutluluk duyduklarını kaydeden Özkaya, "3'üncü kez sergimize ev sahipliği yaptıkları için Birleşmiş Milletler'e, siz değerli misafirlerimize ve İstanbul Photo Awards'ın bir marka haline dönüşmesindeki katkılarından dolayı sponsorlarımıza, AA Genel Müdürümüz ve çalışanlarımız adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- "Yarışma cesur ve yetenekli foto muhabirlerini destekliyor"

Serginin açılışına katılan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yaptığı konuşmada, İstanbul Photo Awards'ın, dünyadaki en tanınmış haber fotoğraf yarışmalarından biri haline geldiğini anlattı.

Yarışmanın, cesur ve yetenekli foto muhabirlerini desteklediğini, aynı zamanda bölgenin farklı kültürlerinin merkezindeki eşsiz konumuyla şekillenen bir bakış açısı sunduğunu söyleyen Sinirlioğlu, "Bu fotoğraflarda, fotoğraf sanatının gücünün, güçlü mesajlarının tüm insanlığa iletildiğini gördük. Kazananlar, savaşların ve çatışmaların neden olduğu yıkım ve insan ızdırabının etkilerini belgeledi. Bu fotoğraflar bize ne zaman ve nerede olursa olsun, savaşın ve silahlı çatışmaların yeniden meydana gelmesini önlemek için barışın değerini ve birlikte hareket etmenin önemini hatırlatıyor." diye konuştu.