"AA İstanbul Photo Awards 2018" sergisi BM Genel Merkezi'nde açıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "İstanbul Photo Awards 2018" uluslararası fotoğraf yarışmasının ödüllü fotoğraflarının yer aldığı sergi New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde açıldı.
AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın ev sahipliğinde organize edilen etkinlikte, İstanbul Photo Awards 2018'in ödül alan fotoğrafları BM Genel Merkezi'nde izlenime sunuldu.
Serginin açılış konuşmasını yapan Özkaya, uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'ın bu yıl 4'üncüsünün düzenlendiğini söyledi.
İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü serginin BM Genel Merkezi'de açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkaya, "Dereceye giren fotoğraflardan hazırlanan 40 fotoğraflık özel seçkinin yer aldığı sergimiz 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek." dedi.
- "Dünyaca bilinen bir yarışma haline geldi"
Bu sene yarışmaya 125 ülkeden yaklaşık 37 bin fotoğraf başvurusu olduğunu ve jüri değerlendirmesi sonucunda 22 ülkeden 27 fotoğrafçının ödüllendirildiğini ifade eden Özkaya, "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Reuters için Bangladeş'te çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafıyla Damir Sagolj'un kazandığını belirtti.
Ayrıca, 8 kategoride ödül verilen yarışmada kazanan fotoğrafların uluslararası basında geniş yer bulmaya devam ettiğini vurgulayan Özkaya, "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olan ve serginin açılışına da katılan Marcus Yam'ı tebrik etti.
İstanbul Photo Awards'un 4 yıl gibi kısa bir sürede dünyaca bilinen prestijli bir yarışma haline gelmesinden mutluluk duyduklarını kaydeden Özkaya, "3'üncü kez sergimize ev sahipliği yaptıkları için Birleşmiş Milletler'e, siz değerli misafirlerimize ve İstanbul Photo Awards'ın bir marka haline dönüşmesindeki katkılarından dolayı sponsorlarımıza, AA Genel Müdürümüz ve çalışanlarımız adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
- "Yarışma cesur ve yetenekli foto muhabirlerini destekliyor"
Serginin açılışına katılan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yaptığı konuşmada, İstanbul Photo Awards'ın, dünyadaki en tanınmış haber fotoğraf yarışmalarından biri haline geldiğini anlattı.
Yarışmanın, cesur ve yetenekli foto muhabirlerini desteklediğini, aynı zamanda bölgenin farklı kültürlerinin merkezindeki eşsiz konumuyla şekillenen bir bakış açısı sunduğunu söyleyen Sinirlioğlu, "Bu fotoğraflarda, fotoğraf sanatının gücünün, güçlü mesajlarının tüm insanlığa iletildiğini gördük. Kazananlar, savaşların ve çatışmaların neden olduğu yıkım ve insan ızdırabının etkilerini belgeledi. Bu fotoğraflar bize ne zaman ve nerede olursa olsun, savaşın ve silahlı çatışmaların yeniden meydana gelmesini önlemek için barışın değerini ve birlikte hareket etmenin önemini hatırlatıyor." diye konuştu.
Fotoğraf sergisine katılmaktan duyduğu memnuniyet dile getiren Sinirlioğlu, "Geçen hafta hayatını kaybeden efsane fotoğrafçı Ara Güler'i de saygıyla anıyorum. Keskin gözüyle, zamanını ve İstanbul fotoğraflarını hiç kimsenin yapamadığı gibi hafızalara kaydetti ve dünya fotoğrafçılığını yeni bir seviyeye taşıdı." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
Açılışa, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya, Amerika Haberleri Editörü Hakan Çopur, New York Büro Temsilcisi İslam Doğru, temsilcilik ve konsolosluk yetkilileri ile Türk toplumu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Yarışmanın sponsorluklarını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) üstleniyor.
- Dünyanın dört bir yanından etkileyici kareler
Yarışmada, "Yılın Fotoğrafı" ödülünü, Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj'un, Reuters için Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin bulunduğu kampta çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafı kazanmıştı.
Kevin Frayer, Getty Images için çektiği "Rohingya" konulu seriyle ''Seri Haber'' dalında birincilik ödülünün sahibi olurken, ''Tekil Spor'' kategorisinde Lukas Schulze "Yüzücü mü Balık mı?" adlı fotoğrafıyla birincilik ödülüne layık görülmüştü.
Pavel Volkov, Vechernaya Moskva Newspaper için çektiği "Talai Hikayesi" başlıklı seri ile ''Seri Spor'' alanında birinciliği almıştı.
Malezyalı fotoğrafçı Muhamed Fathil Asri, New Straits Times Press için çektiği fotoğrafıyla "Tekil Doğa & Çevre" birincisi olurken, "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde Marcus Yam, Los Angeles Times için çektiği seriyle birincilik elde etmişti.
Andrew McConnell, Panos Pictures için çektiği seriyle "Seri Portre" kategorisinde, Rus fotoğrafçı Sergei Stroitelev de "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birinci olurken, bu yıl "28 Yaş Altı Genç Fotoğrafçı" ödülü, Filipinli fotoğrafçı Ezra Acayan'a verilmişti. Yine bu yıl "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde Rodrigo Cabrita ve "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde Anastasia Rudenko onur ödülünü almıştı.
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