HABER

AB Tunus Büyükelçisinden özür

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 22:59 | Son Güncelleme

Fransız gazetesi Le Monde'a verdiği demeçte Tunus ekonomisinin "aile lobisi" tarafından yönetildiğini söyleyen Bergamini, tepki gören ifadeleri nedeniyle özür diledi

TUNUS (AA) - AB Tunus Büyükelçisi Patrice Bergamini, Tunus ekonomisinin "aile lobisi" tarafından yönetildiği yönündeki ifadesinin ardından gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Tunus hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Büyükelçi Bergamini'yi perşembe günü görüşmeye çağırdı.

Görüşmede, Fransız gazetesi Le Monde'a verdiği mülakatta Tunus ekonomisinin "aile lobisi" tarafından yönetildiğini söyleyen Bergamini'nin bu ifadeleri konuşuldu.

Ülkede tartışmalara neden olan ifadeleri nedeniyle Büyülelçi Bergamini özür dileyerek, sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi.

Büyükelçi Bergamini, Le Monde gazetesine verdiği röportajda, "Tunus ekonomisinin bir aile lobisi tarafından yönetildiği, bu nedenle küçük şirketlerin ve genç girişimcilerin rekabet şansı bulamadığı" değerlendirmesini yapmıştı.

Bergamini, "Bu lobi pazara hükmediyor. Yolsuzluk, rüşvet ve karaborsanın önünü açıyor. Bu lobiler ekonomik alandaki şeffaflık ve yönetişim girişimlerinin tümünü engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar, Tunus medyası tarafından "iddialı" ve "şok edici" gibi farklı tepkilere neden olmuştu.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Çorum'da sergilenen klasik otomobiller ilgi gördüÇorum'da sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü
Rusya ile Almanya bilimsel araştırmalar için uzaya uydu gönderdiRusya ile Almanya bilimsel araştırmalar için uzaya uydu gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile lobisi Le Monde Patrice Bergamini Tunus

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu

Mucize kurtuluş! Kafasının üzerinden geçti ama...

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!

Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!

Siverek'te hortum! Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yükseldi

Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.