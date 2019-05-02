ABD Adalet Bakanından Mueller'a soruşturma eleştirisi

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i "soruşturma yöntemleri" ve "net sonuçlara varamaması" gerekçesiyle eleştirdi.

Barr, Senato Adalet Komisyonu'nda katıldığı ve haber kanallarından canlı yayımlanan oturumda Rusya soruşturmasına ve Mueller'in raporuna ilişkin soruları yanıtladı.

Mueller'in soruşturma raporuna ilişkin daha önce Kongre'ye yaptığı bildirimin arkasında olduğunu belirten Barr, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri bağlamında Rusya ile gizli bir işbirliği içine girdiğine dair bir sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Barr, Rusya'nın Amerikan seçim sistemine müdahale etme yönünde bir çaba içinde olduğunu düşündüğünü kaydederek, bununla Trump ile Rusya arasında bir iş birliği olduğu iddiasının delilinin bulunmadığını ifade etti.

- "Soruşturmayı hiç yapmaması gerekirdi"

Soruşturmayı yürüten Mueller'a yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Barr, Mueller'in "Trump'ın adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığı" konusunda bir karara varamamasını ise anlayamadığını belirtti.