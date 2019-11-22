ABD Adana Konsolosluğu’nda görevlilerin fotoğrafları tepki çekmişti! yeni gelişme

Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu’nun 2 Türk çalışanı C.G. ve C.Y., 31 Ekim Cadılar Bayramı kutlaması sırasında sosyal medyada paylaştıkları video sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı. İki konsolosluk çalışanı ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, ABD Büyükelçiliği de olaya ilişkin, "Söz konusu video tamamıyla kişisel amaçlı çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir" açıklaması yapmıştı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Adana Sivil İnsiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, İnsani Yardım Derneği (İHH) Adana Şubesi’nde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eraslan, "Dünya ile birlikte son zamanda ülkemizde yaşanan ve hem toplumsal değerlerimizi baltalamayı amaçlayan hem de kutsallarımızla dalga geçilen olayların tesadüf olmadığını biliyoruz. ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarının Cadılar Bayramı’nın ardına sığınarak gerçekleştirdiği provokasyonların farkındayız. Kamuoyunun sinir uçlarıyla oynayan ve halkı galeyana getirmeyi amaçlayan bu tür paylaşımların gelişi güzel ve öylesine olmadığını biliyor ve yaşananları kınıyoruz" dedi.