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ABD Bakanı Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2019 16:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump 1915 olaylarıyla ilgili bu yıl yine "Büyük Felaket" anlamını gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

ABD Bakanı Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

"1915 yılından itibaren 1,5 milyon Ermeni'nin sınır dışı edildiğini, öldürüldüğünü ya da tehcir edildiğini" ileri süren Trump, "Ermeni toplumunun yeniden kurulmasına ve hayatlarının kurtarılmasına birçok Amerikalı'nın katkı yaptığını, acı çekenlerin hatıralarına saygı gösterdiklerini ve Ermenilerin büyük bir düşmanlık karşısında ABD de dahil dünyanın dört bir yanında dinamik topluluklar oluşturduklarını" belirtti.

"GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARMAYA SÖZ VERİYORUZ"

Trump, "Bir daha tekrar etmemesi için geçmişten dersler çıkarmaya söz veriyoruz. Ermenilerin ve Türklerin sancılı mazileriyle hesaplaşmak ve onu kabullenmek üzere gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, göreve geldikten sonraki iki açıklamasında da "Meds Yeghern" ifadesine yer vermiş, önceki ABD Başkanı Barack Obama da konuyla ilgili tüm açıklamalarında bu ifadeyi kullanmıştı.

ABD başkanları, 1993 yılında Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olaylarıyla ilgili her yıl düzenli yazılı açıklama yapıyor. 1915 olayları genellikle "büyük felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadelerle betimleniyor.

(AA)

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Başkan Donald Trump, 24 Nisan açıklamasında 1915 olayları için yine "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandıBaşkan Donald Trump, 24 Nisan açıklamasında 1915 olayları için yine "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı
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Anahtar Kelimeler:
ABD Trump 1915 olayları Meds Yeghern Büyük felaket

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adamlar 600 yıl osmalının kasası verilmiş ne askerlik yapmışlar yemiş içmiş yatmışlar birinci sınıf az zayıflamış rusların safına geçip kıyım yapmışlar bizimkilerde buna karşılık verin ce suç olmuş avrupada bunu kaşımış türkiye güçlenmesin diye ermeniler açlıktan ölüyor ama tek dertleri bu olmuş ya asla pkk siz kurup binlerce insanı öldürdünüz doymadınızmı ey ermeniler asıl siz soykırım yapıyorsunuz bu ülkede milyona yakın ermeni var hangisine kötü bir söz söylenmiş ayıp ya hepsini bağrımıza bastık siz hala düşmanlık peşindesiniz
Bu sarı züppe önce kendi, pislik ve necis tarihine baksın... Kızılderililere ne yaptınız? Vietnemda ne yaptınız? Köleci zihniyetinizle siyahilere neler yaptınız siz önce onları anlatın namussuz, tarihsiz züppeler sizi...
ver dolara mehteriiii
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