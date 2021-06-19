ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği 'Champ' hayatını kaybetti

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeklerinin evde yaşlılıkla bağlantılı olarak hayata veda ettiğini belirtti.

"DEĞERLİ BİR ARKADAŞIMIZDI"

Champ'ı, 2008'de başkan yardımcısı seçildikten sonra edindiğini kaydeden Biden, "Son 13 yılda, Biden ailesi tarafından sürekli sevilen ve hayran kalınan değerli bir arkadaşımızdı." ifadesini kullandı.

Biden ve eşi Jill Biden'in Major adlı, 2018'de edindikleri ikinci bir Alman kurdu cinsi köpekleri daha bulunuyor.

Major, Biden Beyaz Saray'a taşındıktan sonra çalışanlara yönelik iki ayrı ısırma olayı nedeniyle haberlere konu olmuştu. (AA)

