ABD Başkanı Trump'tan bombalı paketlerle ilgili açıklama! Söz verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin'deki kampanya mitinginde ülkeyi alarm durumuna geçiren bombalı paketlerle ilgili "Tüm tarafların barış ve uyum içinde bir araya geldiğini görmek istiyoruz. Her türlü siyasi şiddet eylemi veya tehdidi, demokrasimizin kendisine bir saldırıdır." ifadesini kullandı. Trump, bu suçu işleyenleri yakalama sözü verdi.

Geçmişte çoğu kez hoşuna gitmeyen haberleri "yalan haber" ve birçok gazeteciyi "halkın düşmanları" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump ayrıca basına da "sürekli olumsuz ve sıklıkla saldırgan" tutumundan vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Trump, sosyal hayatta da daha fazla nezaket çağrısında bulunarak, "Siyasi sahnedekiler, siyasi muhaliflerine ahlaki açıdan kusurluymuş gibi muamele etmeye son vermeli. Kimse pervasızca siyasi muhalifleri, geçmişin kötü adamlarıyla kıyaslamamalı. Bu sıklıkla yapılıyor." diye konuştu.

BOMBA PANİĞİ



Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler gönderilmişti.