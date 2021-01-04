ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump ile Raffensperger arasında cumartesi günü yapılan telefon görüşmesinin kayıtlarını Washington Post gazetesi yayımladı.

"TEK İSTEDİĞİM ŞEY BU"

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin kaydında, seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın, "Tek istediğim şey bu: Elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü eyaleti biz kazandık." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Resmi seçim sonuçlarına göre Demokrat rakibi Joe Biden'ın 11 bin 779 oy farkıyla kazandığı Georgia eyaletinde hile yapıldığını ileri süren Trump, bazı bölgelerde oy sayım makinelerinin illegal şekilde ortadan kaldırıldığını ve seçim sonuçlarının kendi lehinde tescil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Georgia'da yaşayanların seçim sonuçlarından dolayı kızgın olduğunu savunan Trump, "Oyları yeniden hesapladığınızı söylemekte hiçbir beis yok." ifadesini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili Twitter hesabından da bir açıklama yapan Trump, Cumhuriyetçi eyalet sekreterinin eyaletteki "seçim hileleriyle" ilgili hiçbir fikrinin olmadığını ileri sürdü.