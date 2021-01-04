HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

04.01.2021 01:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e "seçim sonuçlarının kendi lehine çevrilmesi için" adım atması çağrısında bulunduğu iddiası kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

ABD Başkanı Trump ile Raffensperger arasında cumartesi günü yapılan telefon görüşmesinin kayıtlarını Washington Post gazetesi yayımladı.

"TEK İSTEDİĞİM ŞEY BU"

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin kaydında, seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın, "Tek istediğim şey bu: Elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü eyaleti biz kazandık." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Resmi seçim sonuçlarına göre Demokrat rakibi Joe Biden'ın 11 bin 779 oy farkıyla kazandığı Georgia eyaletinde hile yapıldığını ileri süren Trump, bazı bölgelerde oy sayım makinelerinin illegal şekilde ortadan kaldırıldığını ve seçim sonuçlarının kendi lehinde tescil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Georgia'da yaşayanların seçim sonuçlarından dolayı kızgın olduğunu savunan Trump, "Oyları yeniden hesapladığınızı söylemekte hiçbir beis yok." ifadesini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili Twitter hesabından da bir açıklama yapan Trump, Cumhuriyetçi eyalet sekreterinin eyaletteki "seçim hileleriyle" ilgili hiçbir fikrinin olmadığını ileri sürdü.

Trump'ın açıklaması sonrası ortalık karıştı! ABD'de koronavirüs tartışmasıTrump'ın açıklaması sonrası ortalık karıştı! ABD'de koronavirüs tartışması

"DOĞRULAR ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Raffensperger ise kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm saygımla Bay Başkan: Söylediğiniz şey doğru değil, doğrular ortaya çıkacaktır." yorumunu yaptı.

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kritik eyaletlerinden Georgia'da sonuçlar, 11 bin 779 farkla Joe Biden lehine tescil edilmişti.

Trump'ın eyaletteki seçim sonuçları tescil edilmesin yönündeki mahkeme başvuruları ise karşılıksız kalmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çinli bakana olan benzerliği olay oldu Çinli bakana olan benzerliği olay oldu
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişmeTürkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme
Çekiliş sonuçları belli oldu! 93 milyon TL'yi aşan ikramiyeÇekiliş sonuçları belli oldu! 93 milyon TL'yi aşan ikramiye

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Trump'ın açıklaması sonrası ortalık karıştı! ABD'de koronavirüs tartışması

Trump'ın açıklaması sonrası ortalık karıştı

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları, Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

ABD’de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü

ABD’de kiliseye silahlı saldırı

Mutasyona uğrayan koronavirüs Yunanistan'a da sıçradı

Mutasyona uğrayan koronavirüs komşuya da sıçradı

İtalya'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 347 can kaybı

Hindistan, Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi Serum Enstitüsünün aşı ihracını durdurdu

Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi ihracatı durdurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.