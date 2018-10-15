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ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 18:08 | Son Güncelleme

Hollywood'un Trump'a muhalif isimlerinden oyuncu Alex Baldwin katıldığı bir yemekte 'Trump'ı ABD yönetiminden devirmemiz lazım' ifadelerini kullandı.

ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

Ödüllü oyuncu Alec Baldwin, pazar akşamı katıldığı Demokrat Parti bağış yemeğinde kasım ayında yapılacak ara seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

“RESMİ VE DÜZGÜN YÖNTEM SEÇİMLERDİR”

“ABD’de bir değişim gerçekleştirmenin yolu seçimlerden geçiyor” diyen Baldwin, “Trump hükümetini devirmemiz gerekiyor ve bunun yasal, resmi ve düzgün yöntemi seçimlerdir” sözleriyle ara seçimlerin önemine vurgu yaptı.

“TRUMP’I TEKRAR KUMARHANECİ YAPARAK AMERİKAYI YENİDEN HARİKA YAPALIM”

“Haydi, Donald Trump hükümetini barışçıl, yasal olarak ve aşırı önyargılarla devirelim” diyen başarılı oyuncu ABD Başkanı Trump’ın seçim sürecinde kullandığı slogana gönderme yaparak, “Donald Trump’ı tekrar bir kumarhane işletmecisi yaparak, Amerika’yı tekrar harika yapalım” dedi.

Herkesi seçimde oy vermeye davet eden Baldwin, “Bu seçim ve 2020’de gerçekleşecek olan seçimler, Franklin D. Roosevelt’in (FDR) başkan olduğum seçimlerden bu yana gerçekleşek en önemli seçimler” ifadelerini kullandı.

“O BAŞKAN OLDUĞUNDAN BERİ SABAHLARI KORKARAK UYANIYORUM”

Bağış yemeğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan New Hampshire Sendikası lideri, Baldwin’in, “Trump başkan olduğundan beri sabahları korku içerisinde uyanıyorum” dediğini aktardı.

Sendika lideri, “New York’ta Donald Trump önemli bir detay değil. Şaka değil. O bir hiç. Yıllarca bir televizyon programı sundu ve insanları bir iş insanı olduğuna ikna etti.”

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ABD Trump Alex Baldwin oyuncu Alex Baldwin

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