"ABD bu topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için hazır olmalıyız"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız." dedi.

Maduro, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez eşliğinde, ülkenin Cojedes eyaletindeki "G/J Jose Laurencio Silva Askeri Eğitim Merkezi"ni ziyaret etti.

Yeni eğitim alan askerleri tebrik eden Nicolas Maduro, "Biz ne zayıf ne de mahrum bir ülkeyiz. Biz kuvvetli bir Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri olan bir ülkeyiz. Her geçen gün daha fazla birlik ve sadık olmalıyız." diye konuştu.

Maduro, ABD'nin, Venezuela'nın kaynaklarını ele geçirmek istediğini belirterek, "ABD'nin ülkemizi zayıflatmak için farklı bir savaş tarzı var. Bir grup darbeci hainle, Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerini ortadan kaldırmak için çok para harcayarak kurdukları komploları var." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, ordunun sadakatine güvendiğini vurgulayarak, "Sizlere güveniyorum ve bir grup hainin yaptığı, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerini asla kirletemez. Her zaman General Hugo Chavez'e sadık olmalıyız. Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkışırsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin Monroe Doktrini'ni kullanarak, Latin Amerika ve Karayipler bölgesini kolonileştirmek istediğini de vurguladı.

