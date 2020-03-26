HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü

ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 07:07 | Son Güncelleme

ABD’nin New Jersey (NJ) eyaletinde bir Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü

New Jersey’in Paterson şehrinde ikamet eden ve kimliği açıklanmayan 70 yaşındaki Türk vatandaşının, yarın sabah kılınacak cenaze namazının ardından Paterson yakınlarındaki Totowa mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde salı günü yine Türk toplumunun yoğun yaşadığı Allentown kasabasında bir Türk kadın vatandaşın vefat ettiği öğrenilmişti, B.G. adlı 44 yaşındaki kadının 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra geçen hafta hastanede tedavi altına alındığı bilgisi yakınları tarafından paylaşılmıştı.

Öte yandan, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde ayrıca en az 5 Türk vatandaşının da Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştıABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'de Türk vatandaşı Korona virüsünden öldü Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Rus savaş uçağı Karadeniz'de düştü

Rus savaş uçağı Karadeniz'de düştü

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak'tan örnek hareket! Restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak'tan örnek hareket! Restoranlarını boşalttı ve...

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

DSÖ'den ülkelere çağrı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın

DSÖ'den ülkelere çağrı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!

Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Diğer Haberler
Yeni Zelanda’daki camilerde 51 kişiyi öldüren terörist suçlamaları kabul etti

51 kişiyi katleden cani suçunu kabul etti

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: New York'u zorlu haftalar bekliyor

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: New York'u zorlu haftalar bekliyor

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 465'e yükseldi

İngiltere'de can kaybı 465'e yükseldi

Kosova'da koalisyon hükümeti düştü

Kosova'da koalisyon hükümeti düştü

Arnavutluk’ta koronavirüs nedeniyle 'doğal felaket durumu' ilan edildi

Bir ülke 'doğal felaket durumu' ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.