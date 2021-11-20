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ABD'de çok çarpıcı koronavirüs araştırması: Ölü doğum riskini artırıyor

20.11.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hamilelerde ölü doğum riskinin normalden yüksek olduğu, Delta varyantının ise riski dört kata kadar artırdığı açıklandı.

ABD'de çok çarpıcı koronavirüs araştırması: Ölü doğum riskini artırıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) yayımladığı rapora göre, Mart 2020-Eylül 2021 döneminde ülkedeki 736 hastane gerçekleşen yaklaşık 1,2 milyon doğumda, enfekte olmamış kadınlarda 155’te 1 olarak gerçekleşen ölüm doğum oranının Kovid-19 geçiren hamilelerde 80’de 1’e yükseldiği tespit edildi.

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ÖLÜ DOĞUM ORANININ ARTTIĞI BİLDİRİLDİ

Kovid-19’a yakalananlar arasında kronik tansiyon ve başka komplikasyonlar yaşayan, hastaneye ya da yoğun bakıma sevk edilen kadınlarda ölü doğum oranının arttığı bildirildi.

AŞININ ÖNEMİ

CDC yetkilisi Carla DeSisto, sonuçların hamilelik sırasında Kovid-19 karşıtı tedbirlerin ve özellikle aşı olmanın önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

ABD’de aşı istatistiklerinde gebelik bilgilerine yer verilmemekle birlikte, raporda geçen yaz Delta varyantının neden olduğu Kovid-19 dalgası sırasında gebelerin yalnızca yüzde 30’unun aşı olduğu bilgisi yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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