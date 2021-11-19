Merak ediliyordu! Koronavirüsün sıfırıncı hastası açıklandı

ABD'de yapılan bir araştırma, Dünya Sağlık Örgütünün, ilk koronavirüs vakasının Huanan deniz ürünleri pazarından kilometrelerce uzakta yaşayan bir muhasebeci olduğunu iddia eden raporuyla çelişiyor.

Science dergisine göre Arizona Üniversitesi'nde virüslerin evrimini izleme konusunda önde gelen uzman Dr. Michael Worobey, DSÖ raporunda ilk koronavirüs hastası olduğu iddia edilen 41 yaşındaki adamın diş sorunları nedeniyle 8 Aralık'ta hastaneye gittiğini ve 16 Aralık'ta koronavirüs semptomları geliştirdiğini açıkladı.

"SIFIRINCI VAKA BİR KADIN SATICI"

Ancak, Dr. Worobey bunun doğru olmadığını ve sıfırıncı hastanın pazarda çalışan ve 11 Aralık'ta hastalanan Wei Guixian adlı kadın bir satıcı olduğunu açıkladı.

PANDEMİNİN HAYVAN PAZARINDA ÇIKTIĞINA DAİR KANITLAR ARTTI

Bununla birlikte Worobey, kadın satıcının Huanan deniz ürünleri pazarı ile olan yakın bağlarının ve hastaneye yatırılan en erken hastaların pazarla bağlantılarının yeni bir analizinin, pandeminin orada başladığına kanıt oluşturduğunu savundu.

11 milyonluk Wuhan'da ilk vakaların yarısının futbol sahası büyüklüğündeki bir yerle bağlantılı olduğunu söyleyen Worobey, şöyle devam etti:

"Salgın pazarda başlamadıysa, bu modeli açıklamak çok zor hale geliyor. 2019’un sonlarında Wuhan yakınlarındaki hastanelerde, daha yüksek makamlar uyarılmadan önce 10'u pazarla bağlantılı 19 açıklanamayan vaka tespit etmiştim. Huanan pazarıyla ilk Covid-19 vakaları arasında yakın bir bağlantı var.”

