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ABD'de doğum yapacaklar dikkat! Yeni düzenleme geliyor

23.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yapacağı bir açıklamayla ülkenin vize düzenlemelerinde gideceği değişiklikleri kamuoyuyla paylaşacağı ve bu düzenlemelerden birisinin de ABD'de doğum yaparak çocuklarının ABD vatandaşlığı almasını sağlayan ailelerin seyahatini engelleyici nitelikte olduğu ifade edildi.

ABD'de doğum yapacaklar dikkat! Yeni düzenleme geliyor

ABD basınında yer alan haberlerde, 'doğum turizmi' olarak da anılan uygulamanın sonlandırılması amacıyla turist vizelerine yönelik bir düzenleme açıklanacak.

ABD anayasasının 14. Maddesine göre, ABD toparklarında dünyaya gelen her birey otomatik doğrudan ABD vatandaşlığı alma hakkına sahip oluyor.

Söz konusu yeni düzenlemenin detayları veya nasıl uygulanacağı ise net değil.

CNN televizyonuna bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uygulamanın Cuma gününden itibaren yürürlüğe girebileceğini ifade etti.

ABD hükümeti, geçen yıl da 'doğum turizmi'ni teşvik eden ticari işletmeleri hedef almış ve doğum amacıyla ABD'ye seyahat etmek isteyenlere turist vizesi düzenlemesi ve konaklama danışmanlığı yapan firmalara yaptırım uygulamaya başlamıştı.

2018'de Trump, ABD topraklarında doğan herkese vatandaşlık verilmesi uygulamasını açıklayacağı bir kararnameyle yürürlükten kaldıracağını söylese de, böyle bir adımın anayasaya aykırı olacağı uyarıları yapılmıştı.

YENİ 'SEYAHAT YASAKLARI' YOLDA

Trump'ın ayrıca, ABD'ye seyahati yasaklanan halklara yenilerinin ekleneceğini açıkladı.

Trump iki yıl önce bir başkanlık kararnamesi imzalayarak yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklamıştı.

Yedi ülkenin beşini oluşturan Libya, İran, Somali, Suriye ve Yemen'in nüfuslarının büyük bir kısmı Müslüman.

Diğer iki ülke ise ABD ile siyasi gerilim yaşayan Venezuela ve Rusya.

Reuters haber ajansı, bugün açıklanacak karar ile Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya vatandaşlarının ABD2ye girişlerinin yasaklanacağını yazdı.

Trump kararın gerekçesini "Dünyada olan biteni görüyorsunuz, ülkemizin güvende olması lazım" sözleriyle özetledi.

İsviçre'nin Davos kentindeki konuşmasında planla ilgili daha fazla detay vermeyen Trump, yeni listenin "çok yakında" açıklanacağını duyurdu.

ABD basınına göre listede yer alacak ülkeler üzerine haftalardır çalışılıyor.

İlk seyahat yasağı üç yıl önce, Ocak 2017'de yürürlüğe girmişti.

İlk listede yer alan yedi ülkede de nüfusun çoğunluğunun Müslüman olması nedeniyle yargı bu kararnameyi ayrımcılık temelinde bozmuş, daha sonra listeye Venezuela ve Kuzey Kore eklenince tablo değişmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, "Bir ülke ABD göç programlarına tamamen katılmak istiyorsa, güvenlik ve terörizm karşıtı önlemleri de tamamen uygulamak zorundadır. Terörizm veya ulusal güvenlik tehdidi ihraç etmek istemiyoruz" demişti.

Yasağı eleştirenlerse 11 Eylül saldırıları, Boston maraton bombalaması ve Orlando gece kulübü saldırısının ya ABD vatandaşları ya da listede olmayan ülkelerin vatandaşları tarafından düzenlendiğine dikkat çekiyor.

İlk listenin aksine, ikinci listede ABD'nin iyi ilişkilerinin olduğu Nijerya gibi bir ülkenin yer alması da bu açıdan bir ilk olur. Nijerya, ABD'nin terörle mücadelede partnerlerinden biri.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Trump doğum turizmi

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