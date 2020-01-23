ABD'de doğum yapacaklar dikkat! Yeni düzenleme geliyor

2018'de Trump, ABD topraklarında doğan herkese vatandaşlık verilmesi uygulamasını açıklayacağı bir kararnameyle yürürlükten kaldıracağını söylese de, böyle bir adımın anayasaya aykırı olacağı uyarıları yapılmıştı.

ABD hükümeti, geçen yıl da 'doğum turizmi'ni teşvik eden ticari işletmeleri hedef almış ve doğum amacıyla ABD'ye seyahat etmek isteyenlere turist vizesi düzenlemesi ve konaklama danışmanlığı yapan firmalara yaptırım uygulamaya başlamıştı.

CNN televizyonuna bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uygulamanın Cuma gününden itibaren yürürlüğe girebileceğini ifade etti.

Söz konusu yeni düzenlemenin detayları veya nasıl uygulanacağı ise net değil.

ABD anayasasının 14. Maddesine göre, ABD toparklarında dünyaya gelen her birey otomatik doğrudan ABD vatandaşlığı alma hakkına sahip oluyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, 'doğum turizmi' olarak da anılan uygulamanın sonlandırılması amacıyla turist vizelerine yönelik bir düzenleme açıklanacak.

İlk listede yer alan yedi ülkede de nüfusun çoğunluğunun Müslüman olması nedeniyle yargı bu kararnameyi ayrımcılık temelinde bozmuş, daha sonra listeye Venezuela ve Kuzey Kore eklenince tablo değişmişti.

İsviçre'nin Davos kentindeki konuşmasında planla ilgili daha fazla detay vermeyen Trump, yeni listenin "çok yakında" açıklanacağını duyurdu.

Trump kararın gerekçesini "Dünyada olan biteni görüyorsunuz, ülkemizin güvende olması lazım" sözleriyle özetledi.

Reuters haber ajansı, bugün açıklanacak karar ile Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya vatandaşlarının ABD2ye girişlerinin yasaklanacağını yazdı.

Diğer iki ülke ise ABD ile siyasi gerilim yaşayan Venezuela ve Rusya.

Yedi ülkenin beşini oluşturan Libya, İran, Somali, Suriye ve Yemen'in nüfuslarının büyük bir kısmı Müslüman.

Trump iki yıl önce bir başkanlık kararnamesi imzalayarak yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, "Bir ülke ABD göç programlarına tamamen katılmak istiyorsa, güvenlik ve terörizm karşıtı önlemleri de tamamen uygulamak zorundadır. Terörizm veya ulusal güvenlik tehdidi ihraç etmek istemiyoruz" demişti.

Yasağı eleştirenlerse 11 Eylül saldırıları, Boston maraton bombalaması ve Orlando gece kulübü saldırısının ya ABD vatandaşları ya da listede olmayan ülkelerin vatandaşları tarafından düzenlendiğine dikkat çekiyor.

İlk listenin aksine, ikinci listede ABD'nin iyi ilişkilerinin olduğu Nijerya gibi bir ülkenin yer alması da bu açıdan bir ilk olur. Nijerya, ABD'nin terörle mücadelede partnerlerinden biri.

