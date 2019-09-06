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ABD’de Dorian Kasırgası! Yüzlerce kişi mahsur kalmış olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2019 23:47 | Son Güncelleme

ABD'nin doğu yakasında etkili olmaya devam eden Dorian Kasırgası'nda Kuzey Carolina eyaletinde bir adada şiddetli yağmur ve suların yükselmesi nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmış olabileceği bildirildi.

ABD’de Dorian Kasırgası! Yüzlerce kişi mahsur kalmış olabilir

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınanın etkisiyle suların hızla yükseldiği Ocracoke Adası'nda yüzlerce kişinin mahsur kalmış olma ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ise Ocracoke Adası sakinleri su seviyesinin yükselmesi nedeniyle evlerinin çatı katına çıkmak zorunda kaldı.

“HERKESİ TAHLİYE ETMEYİ PLANLIYORUZ”

Ocracoke Adası’nın karşısındaki Hyde İlçesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ocracoke sakinleri: Washington County'deki bir sığınağa gereken herkesi, havayoluyla tahliye etmeyi planlıyoruz. Orada yiyecek ve tıbbi ihtiyaçları bulunuyor. Ayrılmak istiyorsanız şimdi hazırlamaya başlayın” ifadeleri kullanıldı.

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SU BASKINI UYARISI

Yetkililer, kategori 1 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası'nın hala tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirterek su baskınları konusunda uyardı.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD kıyılarına ulaşmadan önce 5'inci kategoride Bahamalar'ı vuran Doran Kasırgası'nda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer yüzlerce kişinin kaybolduğu kasırgada ölü sayısın artabileceğinden endişe duyulduğunu belirtmişti.

(DHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD DORİAN KASIRGASI

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