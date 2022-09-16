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ABD'de filmlere konu olacak olay! Masum olduğu 22 yıl sonra ortaya çıktı... Her şey podcast sayesinde oldu

16.09.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Baltimore şehrinde 1999 yılında yaşanan olayda Adnan Syed (40) o dönem sevgilisi olduğu Hae Min Lee'yi (17) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilmişti. Olayın gerçekleştiği yıl 17 yaşında olan Syed masum olduğunu söylese de mahkeme dinlemedi. Ancak Syed'in haklılığı yıllar sonra ortaya çıktı ve serbest bırakıldı.

ABD'de filmlere konu olacak olay! Masum olduğu 22 yıl sonra ortaya çıktı... Her şey podcast sayesinde oldu

ABD'nin Maryland eylaetine bağlı Baltimore şehrinde, filmlere konu olacak bir olay yaşandı. 1999 yılında sevgilisi Hae Min Lee’yi boğarak öldürdüğü belirtilen Adnan Syed, müebbet ve 40 yıl hapse çarptırıldı. Syed, her ne kadar masum olduğunu söylese de hapisten kurtulamadı. Yıllar içinde yaşanan gelişmeler ise onun haklılığını gözler önüne serdi...

PODCAST'E KONU OLDU

1999’da sevgilisi Hae Min Lee’yi boğarak öldürdüğü gerekçesiyle Adnan Syed (40) müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. O dönem 17 yaşında olmasına rağmen ‘yetişkin’ olarak yargılanan Adnan Syed, masum olduğunu savunmuştu. 2014’te yayına giren ve Sarah Koenig’in sunduğu ‘Serial’ adlı podcast'te sık sık Adnan Syed’in masum olabileceğine dair kanıtlar dile getirilmişti

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DOSYA YENİDEN AÇILDI, SERBEST BIRAKILDI

Bu podcast'ten yola çıkan savcılar, yeni kanıtların Adnan Syed'in mahkumiyeti hakkında şüphe uyandırdığı gerekçesiyle davanın yeniden görülmesi için başvurdu. Savcılar, 22 yıldır hapiste olan Adnan Syed’in yeni duruşmaya kadar kefaletsiz serbest bırakılmasını talep etti. Adnan Syed’in halen şüpheli olduğu ancak kanıtların zayıfladığı bildirilen savcılık dilekçesinde isim belirtilmeden 2 olası şüphelinin daha olduğu ifade edildi.

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ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bu kişilerden birinin Ronald Lee Moore olduğu tahmin ediliyor. Hae Min Lee’nin ölümünden birkaç gün önce cezaevinden çıkan Ronald Lee Moore, benzer birçok suç işlemişti. Hae Min Lee’nin öldüğü 1999 yılında Ronald Lee Moore’un Maryland'de bir dizi hırsızlık, faili meçhul cinsel saldırı ve cinayet vakasının şüphelisi olduğu belirtilmişti. Alakasız bir suçtan 2008’de yakalanan Ronald Lee Moore, cezaevine götürülürken intihar etmişti.

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ABD Amerika Birleşik Devletleri Podcast
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