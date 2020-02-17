HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu

ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2020 15:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan bir kadının 47 yıl önce kaybettiği yüzük Finlandiya'daki ormanda bulundu.

ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu

Independent'in haberine göre, 63 yaşındaki Debra McKenna, lise öğrencisiyken o dönem erkek arkadaşı olan eşinin kendisine verdiği yüzüğü Portland'da 1973 yılında kaybetti.

McKenna, 47 yılın ardından Finlandiyalı sac işçisi Marko Saarinen'in Morse Lisesi Mezunlar Derneği ile temasa geçerek kayıp yüzüğün sahibini aradığını aktardı.

Saarinen, mavi taşlı gümüş yüzüğü ocak ayında Finlandiya'nın güneybatısında Kaarina kasabasında ormanlık alanda çevreyi metal dedektörle tararken bulduğunu söyledi.

Marko Saarinen, üzerinde 1973 tarihi ile okulun ismi, içinde de S ve M harfleri yazılı yüzüğü görünce heyecanlandığını ve Morse Lisesi Mezunlar Derneği ile Facebook sayfalarından iletişime geçtiğini dile getirdi.

Saarinen ve derneğin çabalarıyla yüzüğün Shawn McKenna'ya ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Yüzüğün Finlandiya'ya nasıl gittiği bilinmezken, Debra McKenna "Birinin yüzüğü bulduğunu ve bana ulaşmaya çalıştığını öğrendiğimde çok ağladım. Dünyada iyi insanlar var." diye konuştu.

Lise yıllarından itibaren beraber olan çiftin 1977'de evlendiği, 40 yıllık birlikteliğin ardından Shawn'un 2017'de kanserden hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgınına rağmen kedisini terk etmediKoronavirüs salgınına rağmen kedisini terk etmedi
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Finlandiya

En Çok Okunan Haberler

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Sesi titreyerek anlattı! 'Tuvalette hortumla dövdü'

Sesi titreyerek anlattı! 'Tuvalette hortumla dövdü'

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karantina gemisindeki Rus turistte koronavirüs tespit edildi

Karantina gemisindeki Rus turistte koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs salgınına rağmen kedisini terk etmedi

Koronavirüs salgınına rağmen kedisini terk etmedi

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Koronavirüs kaosu: Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar!

Koronavirüs kaosu: Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar!

8’inde yaşlılıktan öldü

8’inde yaşlılıktan öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.