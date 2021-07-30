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  4. ABD'de korkunç olay! Aracında iki çocuk cesedi bulunan kadın gözaltına alındı

ABD'de korkunç olay! Aracında iki çocuk cesedi bulunan kadın gözaltına alındı

30.07.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore'da aracında iki çocuk cesedi bulunan bir kadın gözaltına alındı. Kadının çocukların halası olduğu bildirildi.

ABD'de korkunç olay! Aracında iki çocuk cesedi bulunan kadın gözaltına alındı

Polis yetkilileri, 33 yaşındaki kadının trafik kontrolü sırasında arabasında bulunan ölü iki çocukla ilgili gözaltına alındığını söyledi. Yetkililer, ölümlerin sebebini kesin olarak belirlemenin zaman alacağını aktardı.

Baltimore Polis Şefi Melissa Hyatt, yaptığı açıklamada suçun "vahşice" olduğunu belirtti.

"KORKUNÇ VE YÜREK BURKAN CAN KAYBI"

Baltimore İlçe Yöneticisi Johnny Olszewski Jr. da açıklamasında, olayı "korkunç ve yürek burkan can kaybı" olarak niteleyerek "Bakanlığımızın bu yıkıcı vakayla ilgili devam eden soruşturmasını desteklemek için her türlü kaynağı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bir polis sözcüsü, polis memurlarının araçla ilgili "şüpheler" nedeniyle aracı durdurduğunu söyledi.

ÇOCUK İSTİSMARI DA DAHİL BİRÇOK SUÇLAMAYLA YARGILANACAK

Kontrol esnasında bulunan cesetlerin, tıbbi muayene amirinin ofisine götürüldüğü kaydedildi. Tutuklanan Nicole Johnson'un, 7 yaşındaki Joshlyn Johnson ve 5 yaşındaki Larry O'Neil'in halası olduğu bildirildi.

Johnson, ölümle sonuçlanan birinci derece çocuk istismarı da dahil olmak üzere birçok suçlamayla yargılanacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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