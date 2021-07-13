HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de mide bulandıran olay! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon

ABD'de mide bulandıran olay! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon

13.07.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'ta yaşanan olay mide bulandıran türdendi. Bir park görevlisi önce arabaların ve yayaların geçtiği cadde ortasında önce idrar, daha sonra mastürbasyon yaptı. Bu anlar saniye saniye kaydedilirken söz konusu adamın daha önce de kadınları taciz ettiği ve çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlendi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan bölgesinde görenlerin, duyanların ağzılarını açık bırakan mide bulandıran bir olay yaşandı.

Üzerindeki kıyafetten de anlaşıldığı gibi bir park görevlisi olduğunu tahmin edilen adam kimseye aldırmadan cadde ortasında idrarını yaptı.

MASTÜRBASYON YAPTI

Bu olay yetmezmiş gibi bir de yol ortasına yatarak mastürbasyon yaptı. 36 yaşındaki ve adının Jeremy Soto olduğu öğrenilen görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aynı kişinin daha önce de 15 kez tutuklandığı bilgisi verildi.

Olaya tanık olan kişiler Soto'nun oyun parkında neden görevli olduğuna anlam veremezken Ocak ayında da yoldan geçen bir kadını elle taciz ettiği, bu olay sonrasında da tutuklandığı ancak çok geçmeden serbest bırakıldığının altı çizildi.

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdilerRezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan çocukların oyun oynadığı parkta bir kadına cinsel organını gösteren Jeremy, polise verdiği ifadede suçunu kabul etti ve sağlık sorunları olduğunu öne sürdü.

''PENİSİNİ ÇIKARDI''

Görgü tanıklarından biri, ''Benim dikkatimi bile çekecek durumda bir kadına odaklandığını gördüm. Tehditkar bir şekilde onun arkasından yürüyordu. Penisini pantolonundan çıkardı ve müstehcen tavırlara büründü. Kadının yanında çocuğu da vardı. Berbattı. Şok oldum Bu kişinin halk arasında olmaması gerekir'' şeklinde konuştu.

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye giren çifte tepki: Bu kadar rahat olunmamalıYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye giren çifte tepki: Bu kadar rahat olunmamalı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce kişi sokaklara döküldüYüzlerce kişi sokaklara döküldü
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Yeni tedbirleri açıkladı: Zorunlu olacakYeni tedbirleri açıkladı: Zorunlu olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hep aşıdan bunlar...

En Çok Okunan Haberler

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı

İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı

5 yıldızlı otel icradan satışa çıkartıldı

5 yıldızlı otel icradan satışa çıkartıldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.