HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye giren çifte tepki: Bu kadar rahat olunmamalı

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye giren çifte tepki: Bu kadar rahat olunmamalı

18.06.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen günlerde İngiltere'de bir çiftin parkta cinsel ilişkiye girmesi gündeme gelmiş, ülkede öfkeye neden olmuştu. Ancak bu iğrenç olay daha unutulmadan benzer bir olay daha yaşandı. Bu kez başka bir çift, ağacın altında cinsel ilişkiye girdi.

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye giren çifte tepki: Bu kadar rahat olunmamalı

İngiltere Londra'da bulunan Eel Brook Common Parkı'nda bir çiftin, çocukların da parkta olduğu saatte cinsel ilişkiye girmesi tepki toplamış, yaşananlar 'utanç' verici olarak tanımlanmıştı.

Ancak bu mide bulandıran olay daha unutulmamışken benzer bir manzara bu kez Manchester şehrinde yaşandı. Çift, öğle saatlerinde bir ağacın altında cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bölgeye polis ekibi geldi.

''BÖYLE BİR İĞRENÇLİK OLAMAZ''

Sunny Brow Park'ına gelen ekipler, çifti gözaltına alırken çevredeki bir görgü tanığı yaşanan durum için oldukça öfkeliydi. Çocuğunu parka götüren anne, ''Böyle bir iğrençlik olamaz. Çocuğumla parka giderken bu manzara ile karşılaşmak mide bulandırıyor. Orada birçok çocuk vardı. Bu kadar rahat olunmamalı'' şeklinde konuştu.

Screenshot_7

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdilerRezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu!
Moskova'da "daha agresif ve hızlı yayılan mutasyonlu Kovid-19" alarmıMoskova'da "daha agresif ve hızlı yayılan mutasyonlu Kovid-19" alarmı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş: Tüm Türkiye için bir ilk olacak

Mansur Yavaş: Tüm Türkiye için bir ilk olacak

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Survivor'da flaş veda! İddialı yarışmacı finale kalamadı

Survivor'da flaş veda! İddialı yarışmacı finale kalamadı

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.