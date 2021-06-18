Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye giren çifte tepki: Bu kadar rahat olunmamalı

İngiltere Londra'da bulunan Eel Brook Common Parkı'nda bir çiftin, çocukların da parkta olduğu saatte cinsel ilişkiye girmesi tepki toplamış, yaşananlar 'utanç' verici olarak tanımlanmıştı.

Ancak bu mide bulandıran olay daha unutulmamışken benzer bir manzara bu kez Manchester şehrinde yaşandı. Çift, öğle saatlerinde bir ağacın altında cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bölgeye polis ekibi geldi.

''BÖYLE BİR İĞRENÇLİK OLAMAZ''

Sunny Brow Park'ına gelen ekipler, çifti gözaltına alırken çevredeki bir görgü tanığı yaşanan durum için oldukça öfkeliydi. Çocuğunu parka götüren anne, ''Böyle bir iğrençlik olamaz. Çocuğumla parka giderken bu manzara ile karşılaşmak mide bulandırıyor. Orada birçok çocuk vardı. Bu kadar rahat olunmamalı'' şeklinde konuştu.



