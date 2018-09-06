ABD'de şok saldırı! Yaralılar var

Cincinnati'nin Fountain Meydanında bir bankaya ait gökdelende silahlı bir saldırgan rastgele ateş etmeye başladı. Saldırının ardından yerel basına konuşan bir emniyet yetkilisi, saldırıda en az 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırganın gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
AA
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