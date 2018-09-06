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ABD'de şok saldırı! Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralandı.

ABD'de şok saldırı! Yaralılar var

Cincinnati'nin Fountain Meydanında bir bankaya ait gökdelende silahlı bir saldırgan rastgele ateş etmeye başladı. Saldırının ardından yerel basına konuşan bir emniyet yetkilisi, saldırıda en az 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırganın gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Cincinnati kenti

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