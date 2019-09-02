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ABD'de tekne yangını: 34 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2019 16:04 | Son Güncelleme

ABD'nin batısında Kaliforniya açıklarında bir teknede yangın çıktı. Yangında en az 34 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de tekne yangını: 34 kişi öldü

ABD’de Santa Cruz Adası açıklarında yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangında 34 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Cruz Adası açıklarında seyreden, 23 metre uzunluğundaki bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Yetkililer, 5 mürettebatın kurtulduğunu; 34 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gemide kaç yolcunun bulunduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmazken; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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ABD tekne yangını Kaliforniya

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