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ABD'de uçakta panik anları! Acil iniş yaptı

28.10.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'tan California'ya yapılan uçuşta, erkek yolcunun kadın uçuş görevlisine saldırması nedeniyle rota değiştiren uçak yönünü Colorado eyaletine çevirdi.

ABD'de uçakta panik anları! Acil iniş yaptı

American Airlines'a ait uçakta "maske takma uyarısı" nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda kadın kabin görevlisine saldıran "business class" yolcusu yüzünden en yakın hava alanının bulunduğu Denver kentine iniş yapıldı.

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BİR DAHA ASLA UÇAMAYACAK

Hava yolu şirketinin ABD basınına yansıyan açıklamasında, saldırganın tutuklandığı ve "bir daha asla" American Airlines ile uçmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

"AA Flight 976" sefer numaralı uçağın Denver'a indiğini doğrulayan Federal Havacılık İdaresi, konunun Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) araştırıldığını bildirdi.

Öte yandan saldırganın kabin görevlisine 2 defa yumruk attığı, uçaktaki bir doktor tarafından acil bakımı yapılan ve maskesinde kan izleri bulunan kadın görevlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. (AA)

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