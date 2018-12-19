Reuters duyurdu! ABD'den çok önemli Suriye kararı

Karar doğrulanması halinde, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının daha uzun süreli olacağı yönündeki varsayımları tersine çevirecek.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve bazı üst düzey ABD'li yetkililer IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını engellemek üzere ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının uzun süreli olması gerektiğini savunuyordu.

Nisan 2018'de ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz. Suudi Arabistan, bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak daha sonra ABD tarafından art arda gelen açıklamalar kafaları karıştırmıştı.

Pentagon Sözcüsü Dana White, Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak nitelemişti.