Reuters duyurdu! ABD'den çok önemli Suriye kararı

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie de IŞİD'in sonunun geldiğini ancak önlerinde çekilme konusunda bir takvim olmadığını söylemişti.

TRUMP PLANI DEĞİŞTİRDİ

Eylül ayında ise ABD basını, Trump yönetiminin Suriye’deki askeri stratejisini değiştirdiğini yazdı. Washington Post, Amerikan askerlerinin Suriye’de ‘belirsiz’ bir süre kalacağı ve yeni hedefin ‘İran’ olduğunu söyledi.

Amerikan Washington Post gazetesi, beş ay önce ABD askerlerini Suriye’den çekmek istediğini açıklayan Trump’ın Suriye stratejisini değiştirerek ABD’nin bölgedeki askeri mevcudiyetini ‘belirsiz bir süre’ için uzatma kararı aldığını yazdı.

TRUMP TWEET ATTI

Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Trump mesajında "Suriye'de IŞİD'i yendik. Başkanlığım süresinde orada kalma sebebimiz de buydu" ifadelerini kullandı.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.