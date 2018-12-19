Reuters duyurdu! ABD'den çok önemli Suriye kararı

Karar doğrulanması halinde, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının daha uzun süreli olacağı yönündeki varsayımları tersine çevirecek.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve bazı üst düzey ABD'li yetkililer IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını engellemek üzere ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının uzun süreli olması gerektiğini savunuyordu.
Nisan 2018'de ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz. Suudi Arabistan, bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Ancak daha sonra ABD tarafından art arda gelen açıklamalar kafaları karıştırmıştı.
Pentagon Sözcüsü Dana White, Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak nitelemişti.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie de IŞİD'in sonunun geldiğini ancak önlerinde çekilme konusunda bir takvim olmadığını söylemişti.
TRUMP PLANI DEĞİŞTİRDİ
Eylül ayında ise ABD basını, Trump yönetiminin Suriye’deki askeri stratejisini değiştirdiğini yazdı. Washington Post, Amerikan askerlerinin Suriye’de ‘belirsiz’ bir süre kalacağı ve yeni hedefin ‘İran’ olduğunu söyledi.
Amerikan Washington Post gazetesi, beş ay önce ABD askerlerini Suriye’den çekmek istediğini açıklayan Trump’ın Suriye stratejisini değiştirerek ABD’nin bölgedeki askeri mevcudiyetini ‘belirsiz bir süre’ için uzatma kararı aldığını yazdı.
TRUMP TWEET ATTI
Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Trump mesajında "Suriye'de IŞİD'i yendik. Başkanlığım süresinde orada kalma sebebimiz de buydu" ifadelerini kullandı.
We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018
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