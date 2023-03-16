ABD'den kritik açıklama! 'Ukrayna'da ateşkesi kabul etmek, Rusya'nın fethini onaylar'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanması için 12 maddelik bir öneri açıklamasının ardından bölgedeki son durumu değerlendirdi. Pekin'in, Ukrayna'daki savaşı durdurmaya yönelik çağrısının kulağa makul geldiğini belirtirken Kirby, bu durumun Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği toprakların meşrulaştırılmasına yol açabileceğini ifade etti. Rusya'yı komşunun topraklarını fetheden bir ülke olarak tanımlayan Kirby, "Ukrayna'da ateşkesi kabul etmek, Rusya'nın fethini onaylar. Böylece, Rusya'nın kazanımları ve komşusunun topraklarını fethetme girişimleri tanınmış olur. Rusya bu ateşkesi Ukrayna'daki mevzilerini sağlamlaştırmak ve askeri kuvvetlerini güçlendirmek için kullanabilir. Rusya, ateşkesi yeniden kendi seçtiği bir zamanda saldırmak üzere de elinde koz olarak tutar. Açıkça söylemek gerekirse bu, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için inandığımız bir adım değil" dedi.

ÇİN SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Çin Dışişleri Bakanlığından Ukrayna-Rusya savaşının 1. yılı olan 24 Şubat 2023'te Çin’in, Ukrayna krizi konusundaki tutumunu içeren 12 maddelik bir belge yayımlanmıştı. "Çin’in Ukrayna Krizinde Siyasi Çözüme Dair Tutumu" başlıklı belgede, barış müzakerelerinin Ukrayna krizini çözebilecek tek geçerli yol olduğunun altı çizilmişti. Ukrayna’daki durumun kontrolden çıkmasını önleyecek adımlar atılması çağrısında bulunulan belgede, Pekin’in nükleer silah kullanımına ve yaptırımlara karşı olduğu, ateşkesi ve müzakereleri desteklediği vurgulanmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) şartı dahil olmak üzere uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemine dikkat çekilen belgede, "Tüm ülkelerin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü kati surette korunmalı" ifadeleri kullanılmıştı.

Belgede, "Tüm taraflar akılcı ve itidalli davranmalı, yangını körüklemekten ve gerilimi artırmaktan kaçınmalı, krizin daha da kötüleşmesini ve kontrolden çıkmasını önlemeli" denilmişti. (İHA)

