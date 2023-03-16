HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den kritik açıklama! 'Ukrayna'da ateşkesi kabul etmek, Rusya'nın fethini onaylar'

ABD'den kritik açıklama! 'Ukrayna'da ateşkesi kabul etmek, Rusya'nın fethini onaylar'

16.03.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanması için atılan adımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kirby yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da ateşkesi kabul etmek, Rusya'nın fethini onaylar" ifadelerini kullandı.

ABD'den kritik açıklama! 'Ukrayna'da ateşkesi kabul etmek, Rusya'nın fethini onaylar'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanması için 12 maddelik bir öneri açıklamasının ardından bölgedeki son durumu değerlendirdi. Pekin'in, Ukrayna'daki savaşı durdurmaya yönelik çağrısının kulağa makul geldiğini belirtirken Kirby, bu durumun Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği toprakların meşrulaştırılmasına yol açabileceğini ifade etti. Rusya'yı komşunun topraklarını fetheden bir ülke olarak tanımlayan Kirby, "Ukrayna'da ateşkesi kabul etmek, Rusya'nın fethini onaylar. Böylece, Rusya'nın kazanımları ve komşusunun topraklarını fethetme girişimleri tanınmış olur. Rusya bu ateşkesi Ukrayna'daki mevzilerini sağlamlaştırmak ve askeri kuvvetlerini güçlendirmek için kullanabilir. Rusya, ateşkesi yeniden kendi seçtiği bir zamanda saldırmak üzere de elinde koz olarak tutar. Açıkça söylemek gerekirse bu, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için inandığımız bir adım değil" dedi.

dw

ÇİN SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Çin Dışişleri Bakanlığından Ukrayna-Rusya savaşının 1. yılı olan 24 Şubat 2023'te Çin’in, Ukrayna krizi konusundaki tutumunu içeren 12 maddelik bir belge yayımlanmıştı. "Çin’in Ukrayna Krizinde Siyasi Çözüme Dair Tutumu" başlıklı belgede, barış müzakerelerinin Ukrayna krizini çözebilecek tek geçerli yol olduğunun altı çizilmişti. Ukrayna’daki durumun kontrolden çıkmasını önleyecek adımlar atılması çağrısında bulunulan belgede, Pekin’in nükleer silah kullanımına ve yaptırımlara karşı olduğu, ateşkesi ve müzakereleri desteklediği vurgulanmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) şartı dahil olmak üzere uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemine dikkat çekilen belgede, "Tüm ülkelerin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü kati surette korunmalı" ifadeleri kullanılmıştı.

Belgede, "Tüm taraflar akılcı ve itidalli davranmalı, yangını körüklemekten ve gerilimi artırmaktan kaçınmalı, krizin daha da kötüleşmesini ve kontrolden çıkmasını önlemeli" denilmişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşuda korkutan deprem! EMSC duyurduKomşuda korkutan deprem! EMSC duyurdu
Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi?Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya abd

En Çok Okunan Haberler

Balıklıgöl'deki balıkların durumu merak ediliyordu... Açıklama geldi

Balıklıgöl'deki balıkların durumu merak ediliyordu... Açıklama geldi

Selde sürüklenirken elini uzattığı anlar gündem oldu! Yaşlı adam...

Selde sürüklenirken elini uzattığı anlar gündem oldu! Yaşlı adam...

Kısmetse Olur Zeyd tuvalette paylaşım yaptı! Cinsel organı gözükünce...

Kısmetse Olur Zeyd tuvalette paylaşım yaptı! Cinsel organı gözükünce...

5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu

5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.