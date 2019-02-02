ABD'den kritik Venezuela açıklaması: Artık harekete geçme zamanı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada ''Venezuela için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı. Maduro diktatörlüğünü herkes için bitirme vakti geldi'' ifadelerini kullandı.

Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD'nin diplomatik personeline, Venezuela'nın demokratik lideri Juan Guaido'ya veya Venezuela Ulusal Meclisi'ne karşı yapılacak herhangi bir şiddet eylemi, hukukun üstünlüğüne ciddi bir saldırı teşkil edecek ve sert bir şekilde karşılık verilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Bolton'un Venezuela'ya yönelik yaptırımları açıklarken elinde tuttuğu notta yer alan 'Kolombiya'ya 5 bin asker' cümlesi, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tartışmalarını alevlendirmişti. (Sputnik)

