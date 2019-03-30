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ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’yı Venezuela’ya gönderdiği askeri birlikler hakkında uyararak, bir kez daha yaptırımlarla tehdit etti.

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’yı Venezuela krizi üzerinden bir kez daha uyardı. Bolton, Rusya’yı yatırımlarla tehdit ederek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya asker ve askeri teçhizat konusunda destek veren Rusya ve diğer ülkelerin bu tür eylemlerini bölgenin güvenliği için doğrudan bir tehdit olarak kabul edeceklerini belirtti.

"BU TÜR DAVRANIŞLARIN MUTLAKA BİR BEDELİ OLACAKTIR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik uyarılarda bulunarak, "Batı Yarımküre dışındaki aktörler, bölgede askeri birlikler kurmak veya genişletmek amacıyla askeri varlıkları Venezuela’ya veya Yarımküre’deki herhangi bir yere dağıtmaları konusundaki tavırlarını kınıyor ve şiddetle uyarıyoruz. Bu tür davranışların mutlaka bir bedeli olacaktır” dedi.

"ABD'NİN VE ORTAKLARIMIZIN ÇIKARLARINI SAVUNMAYA VE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD’nin Batı Yarımküre’deki müttefiklerine dikkat çeken Bolton,“Bu tür provokatif eylemleri, bölgedeki uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit olarak göreceğiz. ABD'nin ve ortaklarımızın Batı Yarımküre'deki çıkarlarını savunmaya ve korumaya devam edeceğiz ”ifadelerini kullandı.

Rusya, askeri işbirliği anlaşması kapsamında Venezuela’ya “uzmanlar” gönderdiğini açıklamıştı. Trump ise Rusya tarafından atılan bu adımı bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir adım olarak değerlendirmişti.

Askeri personel taşıyan iki Rus hava kuvvetleri uçağının Venezuela'ya inmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, ‘Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek” şeklinde açıklama yapmıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Venezuela

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