ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan İran'a koronavirüs suçlaması: Yalan söylüyorlar

Pompeo, "Hamaney'in Vuhan virüsü hakkında söylediği yalanlar, insanların hayatını tehlikeye atıyor" başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Kovid-19 için "Vuhan virüsü" ifadesini kullanan Pompeo, Hamaney'in dünyadan saklamayı tercih ettiği gerçeklerden bazılarını duyuracaklarını kaydetti.

İran'ın özel hava yolu şirketi Mahan Air'in, şubat ayında Tahran-Çin hattında en az 55 sefer yaptığını belirten Pompeo, en az 5 ülkedeki ilk Kovid-19 vakalarının İran kaynaklı olduğunu vurguladı. Pompeo, İran'ı milyonlarca insanın hayatını riske atmakla suçladı.

"İRAN, İLK ÖLÜMÜ EN AZ 9 GÜN BOYUNCA İNKAR ETTİ"

Pompeo, "İran rejimi, kendi sağlık yetkililerinin sürekli uyarılarına kulak tıkadı ve ilk koronavirüs ölümünü en az 9 gün boyunca inkar etti. İran, virüs kaynaklı vaka ve ölüm sayılarına ilişkin kendi halkına ve dünyaya yalan söylemeyi sürdürüyor. Ne yazık ki gerçek rakamlar, rejimin açıkladığının çok üstünde." ifadelerine yer verdi.

İran'ın 2012'den bu yana 16 milyar doları yurt dışındaki terör kaynaklarına harcadığını savunan Pompeo, "İran rejimi, tıbbi kaynaklara harcanması gereken 1 milyar avrodan fazla parayı çaldı. Ayrıca, şu anda en acil ihtiyaç olan maske, eldiven ve diğer tıbbi malzemeleri karaborsada satmak için stokluyor." değerlendirmesinde bulundu.