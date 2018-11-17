ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'ten Kerkük petrolü açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak'ın Kerkük kentindeki petrol ihracatının tekrar başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

Nauert, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kerkük petrol ihracatının yeniden açılması, İran'ın petrol ihracatını azaltma çabalarımız için olumlu bir gelişmedir. Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini sıkı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, 5 Kasım itibarıyla devreye koyduğu yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında, İran'ın günlük 2 milyon varilden fazla olan petrol ihracatının 1 milyon varile kadar düşmesi öngörülüyor.

Washington yönetiminin, yaptırımlardan kaynaklanacak piyasadaki ham petrol açığının kapatılması için Kerkük petrolünü alternatif gördüğü belirtiliyor.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Günlük yaklaşık 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na ihraç edilmeye başlandı." ifadesini kullanmıştı.