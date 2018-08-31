ABD dünyaya duyurdu! Filistin'e yardım tamamen durduruldu!

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sözcü Nauert, ABD'nin UNRWA'ya bundan sonra ilave katkı yapmamasına karar verildiğini açıkladı. Nauert, ocak ayında ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra "artık bu yükün büyük kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini" kaydetti.

Nauert, ajansın işleyiş biçimindeki sorunları daha önce de dile getirdiklerini ancak herhangi bir değişim emaresi görmediklerini savundu. Ajansa yardımların kesilecek olmasının özellikle Filistinli çocukları negatif etkileyecek olmasından endişe duyduklarını savunan Nauert, "Filistinliler, kriz odaklı hizmet sunma modelinden daha iyisini hak ediyorlar. ABD olarak Birleşmiş Milletler, ilgili ülkeler ve diğer paydaşlarla yeni modeller ve yaklaşımlar üzerinde çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

TAMAMEN DURDURMA KARARI ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Amerikan medyasına yansıyan iddialarda, geçen aylarda UNRWA'ya sağladığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını kesen ABD'nin, şimdi de bu yardımları tamamen durdurma kararı aldığı öne sürülmüştü.